Carlos Martínez pide "unidad" al PSCyL y asegura tener "mucha gente detrás" que le anima a asumir la secretaría

El alcalde de Soria, el socialista Carlos Martínez, ha pedido "unidad" a los militantes de Castilla y León para que así exista una única lista de consenso para la Secretaría general del PSCyL, sin que sea necesario llegar a un proceso de primarias para elegir al nuevo secretario, a través del proceso congresual que comienza el próximo 7 de enero.

Si bien, tal y como recoge la Agencia Ical, el regidor soriano sí ha reconocido que “hay mucha gente detrás que te anima, que te impulsa, que se postula, y en eso estamos ahora mismo”.

En este sentido, ha afirmado que asumir la Secretaría General del PSOE de Castilla y León supone una responsabilidad, porque la persona designada deberá realizar “mucho trabajo y comprometerse con lo que es un reto”.

En declaraciones recogidas por la Agencia Ical, Martínez ha revelado que las conversaciones que se están produciendo en el partido se están realizando en un ambiente “sereno y discreto”, al tiempo que ha expresado que, desde su puesto de vista, la reflexión debe ser conjunta.

En relación a las últimas declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a través de las cuales le postulaba como sucesor de Luis Tudanca, el alcalde de Soria ha señalado que él no es más que "un militante más con un voto", aunque sí ha aprovechado para agradecerle el reconocimiento personal.

“Primero hay que hablar de proyecto y después de la persona que lo lidere. Sea yo u otro es secundario”, ha expresado, para después insistir en que si finalmente lo hace, será por una decisión que adopte él y que no sea impuesta.

“No voy a dar un titular respecto a si me lo estoy pensando o no porque no sería responsable por mi parte. Creo que esto hay que abordarlo de una forma en la que el proceso no se reduzca a la mera designación de personas, porque sería una manera de enmascarar el debate de fondo interno que se debe producir", ha afirmado.

A lo que ha añadido: "Llevamos muchísimos años de olvido en muchas provincias de esta Comunidad. Llevamos muchos años también en el que, a pesar de haber rozado el Gobierno autonómico, estamos lejos de ser vistos como una alternativa de Gobierno por parte de la ciudadanía”.

Tal y como informa la Agencia Ical, en cuanto a Luis Tudanca, Martínez ha asegurado que él no es quién para decirle al actual líder del PSOE de Castilla y León que dé un paso a un lado u a otro, de tal manera que ha abogado por abordar entre todos los socialistas un “reto complejo”, ya que las encuestas no son favorables para su partido.

Martínez ha expresado que los militantes no deben tener miedo a los procesos orgánicos democráticos, aunque admitió que se “tensiona” el partido.

“Yo creo que lo que tenemos que intentar es buscar el máximo de los consensos posibles. Estamos en todos los territorios igual. En Murcia tenemos tres o cuatro candidatos y en Aragón se vislumbran otros tantos. No hay que tener miedo a la confrontación democrática interna, pero en Castilla y León vamos a intentar buscar unas salidas mediante el diálogo y el consenso y luego la militancia decidirá. Bien sea a través de primarias, bien a través de una única candidatura”, ha alegado en declaraciones a Ical.

"Yo creo que es más fácil la búsqueda de consenso mediante un diálogo discreto, que mediante un diálogo que se desarrolla a través de los medios de comunicación. Tenemos que intentar tomarnos nuestro tiempo para poder hacer esos diálogos lo más presenciales posibles, los más globales posibles, entendiendo globales, es decir, que participe el mayor número de gente posible”, ha añadido.