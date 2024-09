Carlos Martínez descarta sustituir a Tudanca al frente del PSCyL, aunque reconoce que en política "todo puede pasar"

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, descartó hoy que el secretario general del PSOE. Pedro Sánchez, le proponga como líder para sustituir a Luis Tudanca como máximo dirigente del partido en Castilla y León, y aunque reconoció que en política “todo puede pasar”, aseguró estar “donde quiere estar”.

Martínez afirmó que su nombre siempre sale a la palestra cada vez que el PSOE convoca un Comité Federal, y recalcó que también es consciente que la Alcaldía de Soria “no puede ser para siempre”. “Hoy por hoy liderar el PSOE en Castilla y León no está ni en mi pensamiento ni en mi reflexión. No es una perspectiva que tenga en el medio o largo plazo. Todo puede pasar, pero desde luego, en este caso yo, no lo tengo hoy en este horizonte”, precisó.

Para el primer edil soriano será difícil que el PSOE de Castilla y León alcance la Presidencia de la Junta sin tener a las nueve provincias “alienadas, con una unidad clara y con un proyecto político que pueda convencer a los ciudadanos castellanos y leoneses". “Sin esto ni un ‘superman’ ni una ‘superwoman’ lo conseguirá”, puntualizó.

En este sentido, afirmó que hablar de personas para liderar el proyecto es “lo peor que se puede hacer”, y abogó por plantear proyectos políticos, equipos y finalmente el liderazgo político.

Por otro lado, Martínez aseguró que la portavoz federal del PSOE, Esther Peña, cometió un “error clarísimo” al comparar las ayudas al funcionamiento con la nueva fiscalidad diferenciada para Cataluña, y señaló, que a pesar de las declaraciones, es “bueno abrir el melón” de la nueva Ley de Financiación para las comunidades autónomas.

En este aspecto, precisó que la nueva financiación deberá incluir “un reto pendiente de la descentralización del país” como es la financiación local, que debe contemplar las necesidades de las administraciones municipales y al mercado competencial que tienen. “Los gobiernos locales también somos estado”, puntualizó.

En su opinión, el PSOE comete un error de “transparencia” al no dar detalles sobre la nueva financiación en Cataluña, ya que se debería explicar el asunto para que todo el mundo tenga la “certeza y la tranquilidad” de que la financiación autonómica no debe ser una cuestión de solidaridad entre territorios, ya que los tributos conciernen las personas.

Para el primer edil de la capital soriana los partidos de la derecha siempre realizan “unas interpretaciones precipitadas sobre lo que puede pasar”, y dio la “bienvenida” al PP al intentar sumarse a la corriente de la igualdad territorial que el PSOE de Soria lleva décadas “clamando”.

“La fiscalidad de ciudadanía hace que todos estemos en este proyecto común que se llama España, que se llama Unión Europea, todos tenemos que tener en el horizonte la necesidad de alcanzar una igualdad de oportunidades de prestación de servicios".

Para Martínez la igualdad de oportunidades entre un soriano y cualquier otro ciudadano español no existe debido principalmente a la competitividad territorial y las inversiones en políticas públicas, y señaló que Soria necesita una fórmula que garanticen la prestación de servicios de derechos de ciudadanía en igualdad de condiciones y que se ejerzan políticas públicas que desarrollan infraestructuras que, a su vez, generen competitividad territorial y que hacen que los territorios puedan ser atractivos para la implantación de las empresas.

Por último, alentó al Gobierno de la Junta a presentar menos recursos ante el Tribunal Constitucional y realizar “menos alaracas públicas” y que trabaje para conseguir una financiación acorde a las necesidades de los ciudadanos de Castilla y León.