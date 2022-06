El Comité de Fico insta a la dirección a que concrete las medidas que eviten la destrucción de empleo

El Comité de Empresa de Fico Mirrors en Soria instó hoy a la dirección a que concrete las medidas que eviten la destrucción de empleo. La semana pasada la dirección de empresa propuso al comité que sean los trabajadores y los que elijan entre un ERTE o la reestructuración de la plantilla sin entrar en detalles, según informa Ical.

Al respecto, los representantes de los trabajadores trasladaron que es necesario que sea la empresa la que presente medidas concretas sobre las que poder valorar un posicionamiento. Uno de los representantes del Comité de Empresa por CCOO, Leo Martínez, advirtió que los trabajadores no pueden asumir la citada responsabilidad.

El pleno del Comité de Empresa, celebrado hoy, también decidió que no se celebrarán asambleas a lo largo de esta semana como estaba previsto porque “no tienen nada que explicarles ya que la empresa no ha propuesto medidas concretas”.

Martínez insistió en que ni el Comité de Empresa ni la asamblea puede posicionarse porque no son quiénes tienen que decidir, si bien reconoció que como siempre, están dispuestos a ”debatir y negociar” la oferta que la dirección ponga sobre la mesa. El comité mantiene la concentración prevista para el próximo día 17 de junio.

Fico Mirrors cuenta actualmente con una plantilla de 660 personas que podría verse reducida en 99 porque la empresa alega que es “insostenible por la bajada de producción” según destacó CCOO.

Un descenso productivo marcado principalmente por la falta de microchips, aunque también está afectando la guerra de Ucrania que ha disparado los precios.

Leo Martínez advierte que aunque las pérdidas que reconoce la empresa son de dos 2,5 millones , “no es una gran cantidad para un grupo como éste”.

No es la primera vez que la plantilla es objeto de recortes. Leo Martínez afirmó que hay “mucha incertidumbre” entre los trabajadores porque llevan soportando desde 2008 expedientes de regulación de forma sucesiva. “Todos los años, menos uno o dos, se ha ido encadenando un Erte con otro lo que hace que la plantilla esté bastante quemada”, recalcó.

Sigue los temas que te interesan