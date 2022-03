Sentido homenaje al histórico sindicalista Marcelino Camacho en la casa soriana donde nació

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha descubierto una cerámica conmemorativa en la que se recuerda la casa en la que nació Marcelino Camacho el 21 de enero de 1918 en la localidad soriana de La Rasa. Un chozo adosado en la parte trasera de la vivienda de un familiar de su padre fue el humilde espacio en el que llegó al mundo, "al menos bajo teja", ha enfatizado su hijo, Marcel Camacho.

Sordo ha destacado que Camacho “representa la memoria brillante de las comisiones obreras, es una de las personas que más contribuye a fundar nuestra organización, es su primer secretario general, pero a un hombre como Marcelino Camacho hay que recordarle siempre como el más genuino representante del sujeto colectivo más digno en su lucha por la libertad, por la democracia, por los derechos sociales y por los derechos laborales”. También ha hecho hincapié en que “Marcelino Camacho y otras personas se rebelaron contra ese destino previsto y prefijado por los vencedores de la guerra civil”.

El secretario general de CCOO ha aprovechado el homenaje individual para reivindicar al sujeto colectivo “al que no siempre se ha reconocido convenientemente en España”. Ha repasado las experiencias que, como Marcelino, sufrieron muchos coetáneos suyos en el alzamiento fascista, la guerra civil y otros frentes como campos de concentración, la postguerra y el hambre. “Ese sindicalismo de nuevo cuño tenía que explorar esas contradicciones de un país que cambiaba para que las reivindicaciones materiales de los trabajadores y trabajadoras, laborales, se convirtieran en un ariete que demostraba la ruptura de las costuras de un régimen que era una dictadura y que acababa convirtiéndose en un movimiento socio político que empezaba de reivindicaciones muy concretas” ha recordado Sordo.

En el acto también ha participado Henar Moreno, miembro de la comisión colegiada federal de IU y diputada en el Parlamento de La Rioja. Moreno ha querido recordar a su compañera de vida, “su compañera de lucha”, en referencia a Josefina Samper. “Fue un referente y Marcelino no hubiera sido lo que fue sin el apoyo y la lucha constante de Josefina durante toda su vida”, ha insistido.

Ricard Juan, responsable del movimiento obrero del PCE, también ha asistido al homenaje celebrado en la casa natal de Camacho. En su discurso no ha querido pasar por alto que “para la clase obrera y para el sindicalismo, Marcelino es uno de los imprescindibles. Hoy hacemos un acto no solo de memoria, sino también de reivindicación. En estos momentos tan trágicos hoy más que nunca hay que reivindicar por todo lo que significa la originalidad del sindicalismo de nuevo tipo, el sindicalismo de carácter socio político”. Juan ha hecho memoria recordando que “pasó de sufrir cárcel y represión a ser diputado. Su enorme generosidad y humildad. En estos tiempos que tanto se reivindica la formación, él demuestra que no hay que perder nuestros orígenes de dónde venimos”.

Al homenaje también han asistido los hijos de Marcelino Camacho, Yenia y Marcel, quienes han ofrecido una visita guiada por La Rasa explicando el ambiente en el que nació y creció su padre condicionado por una empresa azucarera y los ferroviarios. Un ambiente que se convirtió en caldo de cultivo de la conciencia de clase y por lo que a La Rasa se le conocía en aquella época como la “Rusia chica”.

