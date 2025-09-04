Rescatan a una mujer herida grave del interior de un vehículo incendiado en Cuéllar

Una mujer de unos 50 años de edad ha sido rescatada esta mañana, en estado muy grave, de un vehículo incendiado en el polígono industrial Prado Vega, en la localidad segoviana de Cuéllar, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

La Sala del 112 ha recibido varias llamadas que informaban del suceso, indicando el fuego había sido extinguido con un extintor, además de haber sacado del vehículo a una mujer, que se encontraba inconsciente.

Por ello, se ha movilizado a los Bomberos de Segovia, a la Guardia Civil y a Sacyl, que ha derivado una UVI móvil, una ambulancia soporte vital básico y un equipo médico de Cuéllar. Además, se ha informado, por protocolo, al Servicio de Medio Ambiente. Los servicios de emergencia se encuentran trabajando en el lugar.