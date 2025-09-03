Dos personas heridas, una de ellas atrapada, tras una colisión entre dos vehículos a la altura de Ponferrada

Dos personas han resultado heridas a última hora de esta tarde como consecuencia del accidente acaecido en el kilómetro 381 de la carretera N-VI, a la altura de la localidad berciana de Ponferrada.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112, el aviso se recibió a las 20:18 horas y en él, se advertía de la colisión entre dos turismos, impactando uno de ellos de manera lateral, lo que provocó que una joven de unos 20 años quedase atrapada en el interior de uno de los vehículos y que otro hombre resultase herido.

El 112 ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico de León, a la Policía Local de Ponferrada y a los Bomberos de la capital berciana, así como a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado a una unidad medicalizada de emergencias (UME) y dos ambulancias de soporte vital básico (SVB) para atender a los heridos, de los que aún no constan datos.