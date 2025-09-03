Cae un grupo criminal que estafó más de 100.000 euros suplantando a bancos: actuó en cuatro ciudades de CyL

La Guardia Civil, en el marco de la operación Banalic, ha detenido a siete personas e investigado a otras tres como presuntas integrantes de un grupo criminal.

Se dedicaban a la comisión de estafas bancarias mediante la técnica del 'vishing'. La trama habría provocado un perjuicio económico provisional superior a los 100.000 euros y habrían estafado a 42 víctimas en distintas provincias españolas.

La operación comenzó en enero de 2024 cuando detectaron varias denuncias en Alicante. Los autores contactaban telefónicamente con las víctimas, suplantando a entidades bancarias y mostrando en sus dispositivos el número oficial de las mismas.

Bajo la apariencia de asistencia técnica, convencían a las víctimas para validar operaciones o facilitar códigos de un solo uso. Con esos datos, los delincuentes ordenaban transferencias inmediatas que eran derivadas a otras cuentas.

Las denuncias permitieron a los agentes conocer que no solo se estaban llevando a cabo estafas en Alicante, sino que también estaban teniendo lugar en Burgos, Ávila, Salamanca, Valladolid, Madrid, Sevilla, Almería, Cádiz, Tarragona, Barcelona, Cantabria, Islas Baleares y Ceuta.

La Guardia Civil de Alicante comenzó la investigación. En una primera fase, los agentes identificaron una red de 'mulas' que se encargaban de retirar o mover el dinero obtenido de forma fraudulenta.

Asimismo, constataron que algunas personas habían sido coaccionadas e incluso privadas de libertad para garantizar que se llevara a cabo la extracción y entrega del efectivo.

Los agentes entrando en una de las viviendas para realizar el registro

En diciembre de 2024, los agentes desplegaron el primer dispositivo operativo, con registros en Pilar de la Horadada y Algorfa. Este culminó con la detención de tres personas dedicadas a la captación y control de mulas.

Posteriormente, en julio, pudieron reconstruir el recorrido del dinero y escalar en la estructura criminal hasta llegar al presunto líder de la trama, localizado en el municipio de Benferri.

Realizaron un registro de su vivienda y fue detenido. Una acción que permitió intervenir diverso material informático para su posterior análisis y estudio.

Los detenidos, junto con los efectos intervenidos, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Alicante, que decretó la puesta en libertad con medidas cautelares de todos ellos.

La investigación continúa abierta y no descartan que se puedan producir nuevas actuaciones.