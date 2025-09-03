Cae un grupo criminal que estafó más de 100.000 euros suplantando a bancos: actuó en cuatro ciudades de CyL
Siete personas han sido detenidas y tres investigadas por pertenecer a un grupo criminal, blanqueo de capitales, estafa, detención ilegal y coacciones.
La Guardia Civil, en el marco de la operación Banalic, ha detenido a siete personas e investigado a otras tres como presuntas integrantes de un grupo criminal.
Se dedicaban a la comisión de estafas bancarias mediante la técnica del 'vishing'. La trama habría provocado un perjuicio económico provisional superior a los 100.000 euros y habrían estafado a 42 víctimas en distintas provincias españolas.
La operación comenzó en enero de 2024 cuando detectaron varias denuncias en Alicante. Los autores contactaban telefónicamente con las víctimas, suplantando a entidades bancarias y mostrando en sus dispositivos el número oficial de las mismas.
Bajo la apariencia de asistencia técnica, convencían a las víctimas para validar operaciones o facilitar códigos de un solo uso. Con esos datos, los delincuentes ordenaban transferencias inmediatas que eran derivadas a otras cuentas.
Las denuncias permitieron a los agentes conocer que no solo se estaban llevando a cabo estafas en Alicante, sino que también estaban teniendo lugar en Burgos, Ávila, Salamanca, Valladolid, Madrid, Sevilla, Almería, Cádiz, Tarragona, Barcelona, Cantabria, Islas Baleares y Ceuta.
La Guardia Civil de Alicante comenzó la investigación. En una primera fase, los agentes identificaron una red de 'mulas' que se encargaban de retirar o mover el dinero obtenido de forma fraudulenta.
Asimismo, constataron que algunas personas habían sido coaccionadas e incluso privadas de libertad para garantizar que se llevara a cabo la extracción y entrega del efectivo.
En diciembre de 2024, los agentes desplegaron el primer dispositivo operativo, con registros en Pilar de la Horadada y Algorfa. Este culminó con la detención de tres personas dedicadas a la captación y control de mulas.
Posteriormente, en julio, pudieron reconstruir el recorrido del dinero y escalar en la estructura criminal hasta llegar al presunto líder de la trama, localizado en el municipio de Benferri.
Realizaron un registro de su vivienda y fue detenido. Una acción que permitió intervenir diverso material informático para su posterior análisis y estudio.
Los detenidos, junto con los efectos intervenidos, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Alicante, que decretó la puesta en libertad con medidas cautelares de todos ellos.
La investigación continúa abierta y no descartan que se puedan producir nuevas actuaciones.