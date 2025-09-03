Ingresa en prisión un segundo implicado en el tiroteo mortal de Ávila tras recibir el alta hospitalaria

Imagen del dipositivo policial desplegado en la zona del tiroteo en Ávila, el pasado 21 de agosto

El juez del Juzgado de Instrucción n°5 de Ávila ha ordenado este miércoles el ingreso en el Centro Penitenciario de Torredondo (Segovia) de un segundo implicado en el tiroteo mortal que tuvo lugar el pasado 21 de agosto en la capital abulense.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Ávila, el detenido se encontraba ingresado en el hospital de Nuestra Señora de Sonsoles de la capital abulense y ha ingresado en prisión tras recibir el alta hospitalaria.

Se trata de la segunda persona que ingresa en prisión por el tiroteo en la que falleció un hombre de 51 años en una barriada del sur de la ciudad mientras su hijo, de 26, resultaba herido en la pierna por arma de fuego y otras dos personas, de 38 y 19 años, presentaban lesiones por arma blanca. La primera fue un joven de 19 años que entró en la cárcel el pasado 25 de agosto.

Los hechos ocurrieron en la confluencia de las calles Alfredo Abella y Jesús Hernández Úbeda, en la parte posterior de la avenida Juan Pablo II.