Un joven de 19 años, detenido tras el tiroteo de Ávila que dejó un muerto y tres heridos

Familiare y allegados de las víctimas en el tiroteo de Ávila a las puertas de uno de los centros de salud

El tiroteo registrado el pasado jueves en la zona sur de Ávila sigue dejando consecuencias.

La Policía Nacional ha detenido a uno de los heridos, un joven de 19 años, que permanece ingresado en el hospital de Valladolid, según confirmó la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

El suceso se saldó con un hombre muerto y tres heridos, dos de ellos de gravedad.

La investigación policial ha permitido confirmar que en el tiroteo participaron cuatro personas: el fallecido y los tres heridos que se encuentran hospitalizados.

De ellos, uno ya ha sido formalmente detenido, mientras que los otros dos permanecen bajo custodia a la espera de su evolución médica.

Se trata del padre del detenido, de 38 años, ingresado en estado crítico en Valladolid, y del hijo del fallecido, de 26 años, también en estado crítico en el hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila.

Ya el viernes, el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, había adelantado que la previsión era detener a los heridos tan pronto como su estado de salud lo hiciera posible, algo que ya se ha materializado en el caso del joven de 19 años.

Refuerzo de la seguridad en la capital

Al mismo tiempo, la Policía Nacional mantiene un dispositivo especial de vigilancia en la zona sur de la ciudad, escenario del enfrentamiento entre dos familias que desencadenó el tiroteo.

En el operativo participan unidades desplazadas desde Valladolid, con el objetivo de garantizar la seguridad y prevenir nuevos incidentes mientras prosiguen las investigaciones.

El despliegue se mantiene activo desde el mismo jueves y continuará en los próximos días para asegurar la tranquilidad en el barrio y respaldar las actuaciones judiciales y policiales derivadas del suceso.