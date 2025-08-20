Entra a un bar en Ávila y, sin mediar palabra, propina un golpe en la cabeza con un taburete a su expareja

Una agente de la UFAM de la Policía Nacional en imagen de archivo

Una mujer ha sido detenida por la Policía Nacional en Ávila después de entrar el pasado domingo, 17 de agosto, a un bar y, sin mediar palabra, golpear en la cabeza con un taburete a su expareja, sobre la que tiene una orden judicial de alejamiento en vigor.

Fue la propietaria del bar la que llamó a la sala de emergencias de la Policía Local alertando de lo sucedido y precisando, en un primer momento, que una mujer había agredido a un hombre con un vaso, causándole una herida en la cabeza.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Policía Local, que localizaron a la víctima fuera del establecimiento, consciente pero desorientada, y con una herida inciso-contusa sangrante en la cabeza mientras era atendida por varios clientes.

El hombre explicó a los agentes que su expareja entró en el local y, sin mediar palabra, le golpeó con un taburete. Los testimonios de los testigos recabados por los funcionarios corroboraron después la versión del hombre.

Asimismo, el establecimiento disponía de cámaras de video-vigilancia que grabaron el momento de la agresión, poniendo el material a disposición de la Policía Nacional.

Tras las pertinentes investigaciones y las diligencias practicadas, incluyendo el visionado de las imágenes y la toma de declaraciones, los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) procedieron a la detención de la presunta agresora por un supuesto delito de violencia doméstica.