La Junta declara la alarma extrema en 37 municipios y alerta de riesgo de incendios en toda Castilla y León
Para los días 23 al 26 de agosto ante las condiciones meteorológicas adversas y el comportamiento virulento del fuego.
La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León ha declarado la situación de 'Alerta' para toda la Comunidad y 'Alarma extrema' para en 37 municipios más afectados por los incendios forestales.
Así ha establecido medidas extraordinarias para los días 23 al 26 de agosto ante las condiciones meteorológicas adversas y el comportamiento virulento del fuego, tras la alarma extrema establecida ya del 19 al 22 de agosto.
La Junta ha tomado esta decisión debido a que las predicciones meteorológicas indican la continuación de condiciones extremas, con un severo estrés hídrico en la vegetación. Además, la situación se agrava por el comportamiento excepcionalmente agresivo de los incendios recientes, con perímetros que superan los 100 kilómetros, aumentando el riesgo de nuevos focos.
En este contexto de gravedad, la Consejería ha prohibido una serie de actividades en toda la Comunidad para salvaguardar la seguridad de las personas. Se prohíbe el encendido de fuego y el uso de barbacoas en el monte, incluso en zonas habilitadas, así como el uso de material pirotécnico. También se suspenden todas las autorizaciones para el uso del fuego previamente concedidas.
Además, se ha prohibido el uso de maquinaria que genere chispas, como soldadores o radiales, en el monte y en una franja de 400 metros a su alrededor. Se exceptúan de esta prohibición las actuaciones de emergencia y reparación urgente de infraestructuras, siempre que hayan sido comunicadas.
La situación de 'Alarma extrema' se ha declarado para los municipios abajo indicados, donde se aplicarán medidas adicionales. En estas zonas, se prohíbe el uso de ahumadores en la apicultura y el tránsito de personas y vehículos en el monte, salvo para casos específicos como el acceso a propiedades, actividades profesionales o labores de emergencia.
La Junta hace un llamamiento especial a la ciudadanía para que extreme la precaución y recuerden avisar al 112 inmediatamente ante cualquier avistamiento de un posible incendio forestal. Cualquier imprudencia podría desencadenar una situación de grave riesgo para la población y sus bienes.
Municipios en alarma extrema:
León
Acebedo
Almanza
Benuza
Boca de Huérgano
Borrenes
Burón
Carucedo
Castrillo de Cabrera
Cea (solo M.U.P. 934 "Río Camba")
Encinedo
Igüeña
Lucillo
Molinaseca
Murias de Paredes
Oencia
Palacios del Sil
Páramo del Sil
Peranzanes
Ponferrada
Posada de Valdeón
Priaranza del Bierzo
Puente de Domingo Flórez
Riaño
Santa Colomba de Somoza
Sobrado
Truchas
Valderrueda
Villafranca del Bierzo
Palencia
Fresno del Río
Guardo
Mantinos
Velilla del Río Carrión
Villalba de Guardo
Zamora
Galende
Porto
San Justo