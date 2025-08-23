La Junta declara la alarma extrema en 37 municipios y alerta de riesgo de incendios en toda Castilla y León

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León ha declarado la situación de 'Alerta' para toda la Comunidad y 'Alarma extrema' para en 37 municipios más afectados por los incendios forestales.

Así ha establecido medidas extraordinarias para los días 23 al 26 de agosto ante las condiciones meteorológicas adversas y el comportamiento virulento del fuego, tras la alarma extrema establecida ya del 19 al 22 de agosto.

La Junta ha tomado esta decisión debido a que las predicciones meteorológicas indican la continuación de condiciones extremas, con un severo estrés hídrico en la vegetación. Además, la situación se agrava por el comportamiento excepcionalmente agresivo de los incendios recientes, con perímetros que superan los 100 kilómetros, aumentando el riesgo de nuevos focos.

En este contexto de gravedad, la Consejería ha prohibido una serie de actividades en toda la Comunidad para salvaguardar la seguridad de las personas. Se prohíbe el encendido de fuego y el uso de barbacoas en el monte, incluso en zonas habilitadas, así como el uso de material pirotécnico. También se suspenden todas las autorizaciones para el uso del fuego previamente concedidas.

Además, se ha prohibido el uso de maquinaria que genere chispas, como soldadores o radiales, en el monte y en una franja de 400 metros a su alrededor. Se exceptúan de esta prohibición las actuaciones de emergencia y reparación urgente de infraestructuras, siempre que hayan sido comunicadas.

La situación de 'Alarma extrema' se ha declarado para los municipios abajo indicados, donde se aplicarán medidas adicionales. En estas zonas, se prohíbe el uso de ahumadores en la apicultura y el tránsito de personas y vehículos en el monte, salvo para casos específicos como el acceso a propiedades, actividades profesionales o labores de emergencia.

La Junta hace un llamamiento especial a la ciudadanía para que extreme la precaución y recuerden avisar al 112 inmediatamente ante cualquier avistamiento de un posible incendio forestal. Cualquier imprudencia podría desencadenar una situación de grave riesgo para la población y sus bienes.

Municipios en alarma extrema:

León

Acebedo

Almanza

Benuza

Boca de Huérgano

Borrenes

Burón

Carucedo

Castrillo de Cabrera

Cea (solo M.U.P. 934 "Río Camba")

Encinedo

Igüeña

Lucillo

Molinaseca

Murias de Paredes

Oencia

Palacios del Sil

Páramo del Sil

Peranzanes

Ponferrada

Posada de Valdeón

Priaranza del Bierzo

Puente de Domingo Flórez

Riaño

Santa Colomba de Somoza

Sobrado

Truchas

Valderrueda

Villafranca del Bierzo

Palencia

Fresno del Río

Guardo

Mantinos

Velilla del Río Carrión

Villalba de Guardo

Zamora

Galende

Porto

San Justo