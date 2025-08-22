Así fue el tiroteo en Ávila que acabó con un hombre fallecido: policías desplazados desde Valladolid, tensión y heridos

Imagen del dipositivo policial desplegado en la zona del tiroteo en Ávila

El desconcierto y el sobresalto se apoderaron de Ávila este pasado jueves, 20 de agosto. A media tarde, minutos antes de las 19:00 horas, la ciudad abulense comenzó a alborotarse por el trasiego constante de sirenas y vehículos de emergencia. Había habido un tiroteo en una barriada al sur de la ciudad.

Fruto del incidente, un hombre de 51 años perdió la vida, su hijo, de 26, resultó herido en la pierna por arma de fuego y otras dos personas, de 38 y 19 años, presentaban lesiones por arma blanca.

Los hechos ocurrieron en la confluencia de las calles Alfredo Abella y Jesús Hernández Úbeda, en la parte posterior de la avenida Juan Pablo II.

Imágenes del amplio dispositivo policial para asegurar la zona tras el tiroteo en Ávila

Varias llamadas entraron en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León a las 18:44 horas alertando por el ruido de disparos en la zona. Estos mismos testigos, precisaron en un primer momento que al menos dos personas habían resultado heridas por arma de fuego, habiendo sido trasladadas en coches particulares hasta centros sanitarios.

En concreto, el hombre de 51 años, que se encontraba inconsciente, fue llevado hasta el centro de salud del Paseo de la Estación, donde se confirmó su fallecimiento. Su hijo, de 26 años, fue llevado hasta el Hospital General.

Fue en estos dos lugares donde la Policía Nacional tuvo que desplegar diferentes dispositivos para asegurar la zona, dado que hasta los mismos habían acudido familiares y amigos de las víctimas, sucediéndose distintos episodios de tensión.

Familiare y allegados de las víctimas en el tiroteo de Ávila a las puertas de uno de los centros de salud (1)

Durante los primeros instantes del suceso, fue necesaria la intervención de efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) desplazadas desde Valladolid, que contaron igualmente con la colaboración de la Policía Local de Ávila y la Guardia Civil.

Desde un primer momento, los agentes de la Policía Nacional mantuvieron acordonada la zona de los hechos para preservar la escena y facilitar así las labores de la Brigada de la Policía Judicial que se encarga de la investigación.

Los episodios de tensión no se sucedieron únicamente en los centros sanitarios referenciados, sino que también en la zona donde ocurrió todo, donde se reportaron daños a vehículos y a ventanas de domicilios, según reportó la agencia Ical tras lo sucedido.

Uno de los coches vandalizados tras el tiroteo en Ávila (1)

Mientras tanto, el dispositivo especial de seguridad se mantiene activo en la zona de los hechos, participando efectivos de la UIP, la UPR y el Grupo Operativo de Respuesta (GOR).

El objetivo pasa por garantizar la seguridad ciudadana mientras la investigación permanece abierta. Por el momento, la mayoría de los presuntos autores están ya identificados y se trabaja ahora en practicar las diligencias necesarias.