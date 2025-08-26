Herido un hombre tras volcar con su vehículo en un pueblo de Segovia
Los Bomberos han logrado liberar a la víctima, que se encontraba atrapada dentro del turismo y que ha sido atendida por el personal sanitario de Sacyl.
Un hombre de 64 años ha resultado herido en la mañana de este martes tras volcar su vehículo en la provincia de Segovia, concretamente en el kilómetro 4 de la V-7212, a la altura del municipio segoviano de Navas de Riofrío.
El 112 Castilla y León ha recibido una llamada a las 11:46 horas que informaba del vuelco de un turismo en ese punto kilométrico y de que, debido al accidente, se encontraba herido un hombre de 64 años, que estaba consciente pero que no podía salir del vehículo.
El 112 ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Segovia, a los Bomberos de Segovia y a Sacyl. En el lugar del accidente, los Bomberos han comunicado que habían logrado liberar a la víctima y que estaba siendo atendida por el personal sanitario de Sacyl.