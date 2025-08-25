Herida una niña de 10 años tras un accidente entre vehículos en Gumiel de Izán

Una niña de 10 años ha resultado herida tras un accidente con tres vehículos implicados en la A-1, concretamente en el kilómetro 166 y sentido Burgos y dentro del término municipal de Gumiel de Izán, como ha informado el Servicio de Emergencias.

A las 19:39 se recibían varias llamadas informando del siniestro en el que se alertaba de que habían visto una salida de vía en la que, en principio, habría dos turismos implicados.

Otros alertantes han indicado que hay tres vehículos implicados en el accidente y que uno de ellos se ha dado a la fuga circulando en sentido contrario.