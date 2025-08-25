Controlado en una hora un incendio de nivel 2 en Terradillos tras la brillante acción de los medios contra el fuego

Imagen de archivo de los bomberos luchando contra otro fuego en Salamanca José Vicente ICAL

La Junta de Castilla y León, a través de inforcyl, ha declarado, en la tarde de este lunes, 25 de agosto, un incendio forestal de nivel 2 en la provincia de Salamanca, concretamente en la localidad de Terradillos.

El fuego se ha declarado a las 20:36 horas de esta tarde de nivel de gravedad 2 por suponer una “amenaza seria a poblaciones” o poder “exigir medidas de socorro de la población o protección de bienes”.

A las 21:35 horas se ha dado por controlado tras la acción de un total de siete medios con un agente ambiental, celadores, autobombas y otros cuerpos de bomberos.

Se investigan las causas del origen del fuego.