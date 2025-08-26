Dos accidentes en minutos dejan varios heridos en Salamanca: en uno, un turismo cayó desde seis metros de altura

El Servicio de Emergencias 112 ha informado, en la mañana de este martes, 26 de agosto, de dos accidentes en la provincia de Salamanca con varios heridos y en apenas dos minutos que han dejado varias personas heridas.

El primero de ellos se ha producido a las 08:24 tras una salida de vía en el punto kilométrico 372 de la A-66, en Fresno Alhándiga, sentido Asturias.

En principio, como informan las mismas fuentes, no había personas heridas pero era necesaria la presencia de los bomberos porque los ocupantes no podían salir del vehículo ya que las puertas estaban bloqueadas.

Se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a los Bomberos de la Diputación de Salamanca. A los pocos minutos, los alertantes indicaban que habían logrado sacar a las personas del vehículo y que no era necesaria la presencia de los profesionales del fuego pero solicitaron asistencia sanitaria para atender a tres personas que han resultado heridas leves.

A las 08:26 horas, se ha producido la caída de un turismo desde la autovía a la N-630, desde unos 6-7 metros de altura, en el punto kilométrico 363, en Beleña y sentido Salamanca, donde varias personas resultaban heridas y alguna podría estar atrapada.

Se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias Sacyl que movilizó a un helicóptero medicalizado y a una ambulancia de soporte vital básico, entre otros recursos.