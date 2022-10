Conmoción en Torrecaballeros tras la muerte de la pequeña Olivia a manos de su madre: "Es una barbaridad incomprensible"

Noticias relacionadas Detenida una madre segoviana por matar a su hija de seis años en Gijón: el padre había logrado la custodia

La muerte de Olivia ha supuesto un duro mazazo para el municipio segoviano de Torrecaballeros. Aquí viven los padres de ‘Geñete’, como todos conocen a Eugenio García, el padre de esta niña de seis años que ha sido hallada muerta presuntamente a manos de su madre, una segoviana de 48 años ya detenida. El cuerpo sin vida de la menor fue encontrado por la Policía Nacional, tendido sobre la cama de su vivienda de Gijón junto a su madre, tras la voz de alarma de un familiar que no localizaba a la mujer y a su hija. Todo parece indicar que la menor habría fallecido por ingesta de barbitúricos.

Una noticia que ha conmocionado profundamente a Torrecaballeros, un lugar de encuentro familiar donde viven los abuelos de Olivia y donde han pasado largas temporadas. Más aún en los últimos tiempos, cuando Eugenio ha acudido más frecuentemente a casa de sus padres tras el complicado proceso de separación que ha vivido esta pareja. Precisamente, el pasado viernes acontecía el último capítulo de esta larga batalla de la pareja, cuando una sentencia judicial reconocía al padre la custodia de la niña. Sin embargo, la madre tenía derecho a estar con la niña en los fines de semana unidos a puentes, como era el caso. Mañana el padre recogería a la niña para volver a Torrecaballeros, donde además ya había escolarizado a la niña para comenzar sus clases tras otorgarle la custodia. Pero desafortunadamente, la vida de la pequeña Olivia se truncó trágicamente.

Roto de dolor, el padre daba "el último abrazo" a su hija. "Es un dolor inmenso, no os lo imagináis, me habían dado la custodia el viernes después de 5 años de lucha. Son solo niños.Esto no es cosas de hombres o de mujeres, ¡es un niño por Dios!. Esto es horrible", decía entre sollozos.

Las lágrimas no dejan hablar con claridad al alcalde de Torrecaballeros, Rubén Garcia de Andrés, quien asegura que “no hay palabras” para explicar lo sucedido. “Es una barbaridad totalmente incomprensible e injustificable”, asegura el regidor muy afectado dada su cercanía con la familia.

El Ayuntamiento convocará este martes, a las 12 horas, cinco minutos de silencio para estar cerca de la familia de Olivia y recordar a la pequeña. Por la tarde, a las 16:30 horas, está previsto que se celebre el funeral en la iglesia de Torrecaballeros, pero todo dependerá de los tiempos necesarios para los trámites y diligencias oficiales propios de estos casos.

Un pueblo sumido en el dolor que quiere mostrar con esos minutos de silencio su “máximo respeto y cariño en silencio a la familia” y que ha cancelado, lógicamente, su fiesta de Halloween por “respeto y vecindad”, como manifiesta el alcalde: “No tenemos nada que celebrar”.

Además, la Asociación Custodia Compartida, de la que era socio el padre de la menor, ha convocado una movilización a las 19.30 horas en la Plaza Mayor de Segovia, donde se guardará un minuto de silencio y encendido de velas en recuerdo de la pequeña.

Sigue los temas que te interesan