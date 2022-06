Tráfico prevé unos 58.000 desplazamientos en la provincia de Segovia este verano

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que las carreteras de la provincia de Segovia registren unos 58.000 desplazamientos durante la Primera Operación del Verano 2022, que comenzará mañana, 1 de julio, a las 15:00 y se cerrará a las 00:00 horas del próximo domingo, 3 de julio.

La subdelegada del Gobierno, Lirio Martín, pide “extremar la precaución y la prudencia ante el volante, cumplir con las normas de tráfico y no consumir alcohol o drogas cuando se vaya a conducir, para llegar a salvo a nuestros destinos y evitar accidentes y desgracias personales y familiares”.

Así, recuerda que “en lo que va de año han sido cinco las personas han perdido la vida en las carreteras de la provincia; una sola muerte ya sería trágica. Debemos estar muy pendientes y ser muy cuidadosos para evitar accidentes y fallecimientos”.

La subdelegada del Gobierno explica que durante este verano, serán cuatro las operaciones especiales:

• 1ª Operación salida del verano: del viernes 1 al domingo 3 de julio.

• Salida del 1 de agosto: del viernes 29 de julio hasta el lunes 1 de agosto.

• Operación especial del 15 de agosto: del viernes 12 al lunes 15 de agosto.

• Operación retorno: del viernes 26 al domingo 28 de agosto.

En total, la DGT estima que unos 1.330.000 vehículos pasen por las carreteras segovianas durante todo el verano.

Días y horas de mayor intensidad de tráfico

La DGT prevé un importante número de desplazamientos entre mañana y el domingo tanto por la salida de vacaciones, como el inicio del fin de semana. El mayor volumen de tráfico en la provincia se concentrar, según las previsiones, en las carreteras AP-6, A-1, N-VI.

En cuanto a los días y las horas de mayor intensidad:

• Viernes 1 de julio: de 15 a 21 horas.

• Sábado 2 de julio: de 12 a 15 horas.

• Domingo 3 de julio: de 14 a 22 horas.

En cuanto a los puntos conflictivos:

• N-VI: Punto kilométrico 59,000 a 63,000 (travesía de San Rafael). Retenciones.

• N-603: Enlace con la AP-6, P.k. 64,400 a 70,000. Cabinas de peaje.

Respecto a los itinerarios alternativos:

• A-I: Desde el punto kilométrico 99,33, por la N-110 (Soria-Plasencia) hasta Torrecaballeros (p.k. 181,000), y por la SG-P-6121 hasta La Granja y CL-601 a Madrid.

• N-VI y AP-6: Son alternativas una de la otra. Alternativas de ambas:

Villacastín –N-110 Segovia -CL-601

• San Rafael N-603 o AP-61, Segovia- CL-601.

Verano con nuevas normas

El pasado 21 de marzo entró en vigor la nueva Ley de Tráfico, con modificaciones importantes. Entre las más importantes destacan:

• Móvil: se detraen 6 puntos por utilizar, sujetando con la mano, dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce. Desde 2016 las distracciones al volante son la primera causa de los siniestros mortales.

• Cinturón de seguridad y elementos de protección: se detraen 4 puntos por no hacer uso o no hacerlo de forma adecuada, del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás elementos de protección obligatorios. 1 de cada 4 fallecidos en siniestro de tráfico sigue sin hacer uso del cinturón de seguridad.

• Velocidad: eliminada la posibilidad de que turismos y motocicletas puedan rebasar en 20 km/h los límites de velocidad en las carreteras convencionales cuando adelanten a otros vehículos.

• Alcohol: los conductores menores de edad que conduzcan cualquier vehículo no podrán circular con una tasa de alcohol superior a 0,0, tanto en sangre como en aire espirado. Es una infracción que no cambia, sigue tipificada como muy grave.

• Ciclistas: obligatorio, en vías con más de un carril por sentido, cambiar por completo de carril cuando se proceda a adelantar a ciclistas o ciclomotores. Además, 6 puntos a detraer cuando se adelanta poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas sin dejar la separación mínima obligatoria de 1,5 m. También está prohibido parar o estacionar en carril bici o en vías ciclistas.

• Recuperación de los puntos del carnet: 2 años sin cometer infracciones que detraen puntos, el conductor recupera su saldo inicial de puntos.

Gestos sencillos para evitar estropear el verano más esperado

• Mejor más despacio, sobre todo en las carreteras convencionales.

• Respetar la velocidad establecida en cada vía y mantener la distancia de seguridad con el vehículo precedente. Invadir esta distancia de seguridad es agresivo, inaceptable y lo más grave, provoca accidentes.

• Si bebe no conduzca y si alguien del grupo con el que está ha bebido es su responsabilidad no dejarle conducir.

• Apague el móvil si va a conducir o ponga el modo coche en aquellos dispositivos que lo lleven incorporado. No hay nada que no pueda esperar. Además si se va como pasajero no dejar que el conductor manipule el móvil.

• Llevar bien puesto el cinturón de seguridad y a los menores en su sistema de retención infantil, tanto en trayectos largos como en los cortos.

• Parar cada dos horas en los trayectos largos para descansar. La fatiga en la conducción es una mala aliada.

• Atención especial a los motoristas y al resto de conductores por la vulnerabilidad que supone las dos ruedas.

• Si es usuario de bicicleta, además del casco hay que circular con luces y prenda reflectante por la noche o en condiciones de baja visibilidad.

• En el caso de los peatones, si camina por vías fuera de poblado, recordar que debe hacerlo por la izquierda y si es de noche o en condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, deberá ir provisto de chaleco u otra prenda reflectante

