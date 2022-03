El exministro Jordi Sevilla cree que al Gobierno “le ha faltado cintura”

Patricia Martín / ICAL.-

El economista y exministro socialista Jordi Sevilla afirmó hoy que “justo ahora” es el momento en el que tiene sentido reeditar los Pactos de la Moncloa, alcanzar un gran acuerdo nacional, para el que es necesario que el presidente, Pedro Sánchez, llame a las fuerzas políticas y los interlocutores sociales. Además, defendió que “incluso se puede aducir que España sigue siendo una isla energética” y se puedan tomar medidas, este mismo martes, para desligar el precio del gas del resto del mercado mayorista energético.

Jordi Sevilla reconoció que al Gobierno del PSOE, ante “la cantidad de cisnes negros”, que viene sucediendo, con este “momento duro”, le ha faltado “un poco de cintura para reaccionar antes de lo que ha hecho”. Además, argumentó que tampoco hay pensar que “esto vaya a durar poco, por lo tanto, las medidas que hay que poner en marcha, lo ha hecho Francia, Portugal, Alemania, no debemos de pensar que van a durar apenas unas semanas, sino que desgraciadamente van a durar muchos meses”.

Sevilla, que participó en el Congreso ‘Empresa+Finanzas’ de la Fundación Caja Rural de Segovia, alegó que los Pactos de la Moncloa llegaron después de “un shock externo”, tras una subida muy fuerte de los precios del petróleo. “Esta vez son otras muchas materias primas, el gas, los cereales, como país nos hemos empobrecido porque tenemos que pagar fuera por lo mismo más dinero y tenemos que llegar a un acuerdo a un pacto de cómo tenemos que repartirnos ese coste entre el conjunto de la ciudadanía”, manifestó.

El exministro dijo que el presidente del Gobierno “debería llamar a las fuerzas políticas y a los interlocutores sociales e intentar alcanzar un gran acuerdo”, porque no quiere pensar que “no seamos capaces de ponernos de acuerdo ni tan siquiera en una situación tan excepcional tan dura y tan complicada y tan generalizada como la actual”.

Sevilla tuvo palabras para el futuro presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que recordó que dijo que no viene “a insultar al presidente si no a ganarle”. Valora que no llegue con la idea “de estar a la contra de decir que no a todo” y si no estar “más proactivo y propositivo”. Feijóo, subrayó, lo puede demostrar con un pacto. “Si está el PSOE y el PP seríamos capaces de arrastrar a una amplia mayoría de españoles”.

Recibo de la luz

El que fuera durante año y medio, presidente de la Red Eléctrica de España, tiene claro cómo bajar el recibo. “Desligar el precio del gas del precio del mercado mayorista es la solución”, sostuvo, aunque el gas tiene que entrar en el mercado “por razones de garantía del suministro y tiene que entrar a su precio, pero sin arrastrar a las demás tecnologías”.

El economista explicó que hay que aplicar “esta excepción transitoria, temporal” e incluso, se puede “aducir que España sigue siendo una isla energética y puede tomar unas medidas de este tipo”.

De esta manera, continúo Sevilla, “seguiríamos pagando el gas a su precio pero el resto de las energías a un precio infinitamente más barato, bajaría mucho el recibo”. En su opinión, si el Gobierno encuentra una fórmula para desligar, ésta sería más eficaz que “topar, déficits de tarifa y otras medidas que se han barajado”.

Una medida que debería de aprobar el Consejo de Ministros del próximo martes, para matizar que “se debería de haber trabajado desde hace muchos meses” porque el precio de la luz estaba subiendo, no a los precios de ahora, pero “sí a niveles muy descarados”. De hecho, en enero de 2021, ya subió un 46 por ciento.

Sevilla basó su argumentación en que el mercado mayorista, marginal de la electricidad, se concibe cuando las tecnologías que generan electricidad tenían unos costes similares. En España, se ha hecho una apuesta clara por las renovables, que “están dando el 50 por ciento, con un coste marginal cero”, por lo que “no tiene sentido pagarlo en un contexto de un mercado marginalista como éste”.

Como experto en Economía mantuvo que “la ruptura que significa la irrupción de las renovables en el sistema eléctrico debería de haber llevado a una reforma del sistema marginalista aunque no hubiéramos tenido los precios actuales del gas, cuando más cuando lo estamos teniendo”.

Por último, Sevilla mandó un mensaje a los transportistas convocantes del paro, para que “tengan sentido de colaboración y espíritu de llegar a un acuerdo”. Les pidió que “no lo pasen todo por el tamiz del cabreo y el enfado, del que nada de los que nos puedan ofrecer nos vale, sino también sentarse para llegar a acuerdos”.

Jordi Sevilla fue el segundo invitado de la VII Congreso 'Empresa+Finanzas', que organiza la Fundación Caja Rural de Segovia. La conferencia tuvo lugar en el salón de actos de la Academia de Artillería, con la presencia de varios miembros del PSOE de Segovia, encabezados por su secretario general y diputado, José Luis Aceves.