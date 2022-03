Denunciado en Segovia por poseer dos jaulas trampa para la captura ilícita de depredadores

Agentes Medioambientales del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta en Segovia han denunciado a un hombre en la provincia por tenencia y uso de artes de captura prohibidas, concretamente por dos jaulas trampa de diferente tamaño que eran empleadas para atrapar depredadores.

La localización del infractor se produjo durante una inspección en las inmediaciones de varias fincas de recreo y cría de animales domésticos o de granja, durante la que los agentes encontraron una de las trampas activada y dotada de cebo, en la que, de no haber sido retirada, podría haber caído capturada cualquier especie depredadora generalista presente en la zona, como garduña, gineta, comadreja o turón. En la misma inspección fue localizada otra jaula trampa de mayor tamaño que pertenecía al mismo infractor. Ambas trampas fueron decomisadas por los agentes medioambientales.

Las jaulas trampa son un medio de captura no selectivo ilícito según la Ley 42/2007 de Conservación del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que prohíbe, con carácter general, la tenencia, utilización y comercialización de todos los procedimientos masivos o no selectivos para la captura o muerte de animales, citando expresamente las trampas no selectivas. Las jaulas no permiten que se pueda controlar qué especies quedan atrapadas en su interior, pudiendo entrar especies protegidas o que no sean el objetivo de la trampa.

Estos métodos ilegales de captura suelen utilizarse para para prevenir daños que puedan ocasionar depredadores. Desde el Servicio Territorial de Medio Ambiente recomiendan que en el caso de que algún ciudadano tenga la sospecha o constancia de daños por parte de algún animal silvestre en sus animales domésticos o de granja, se ponga en contacto con los agentes medioambientales de la zona, los cuales estudiarán el caso y valorarán las posibles medidas a tomar para evitarlo, siempre del modo más inocuo para la conservación de las especies.

