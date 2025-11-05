Catando San Esteban de la Sierra: vino, paisaje y cultura en el corazón de la Sierra de Francia

San Esteban de la Sierra acogerá el sábado 8 de noviembre una nueva edición de 'Catando un territorio', una iniciativa de la Ruta del Vino Sierra de Francia en colaboración con el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León y la Diputación de Salamanca. El programa incluye actividades gratuitas para difundir el patrimonio cultural, natural y gastronómico del bello municipio salmantino.

La jornada comenzará a las 9:45 horas con la recepción de los participantes en la plaza mayor. A las 10:00 arrancará el recorrido teatralizado por la Ruta El Atajo, un itinerario circular de unos dos kilómetros entre miradores, lagares rupestres y bosques de castaños.

El sendero incorpora obras creadas por ocho alumnos de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca, inspiradas en el bordado serrano y en el trabajo de las mujeres locales. Los participantes podrán disfrutar del entorno natural y de su legado etnográfico a través de estas intervenciones artísticas.

Jornadas de Catando el territorio

A las 12:00 horas, la programación continuará con una visita guiada al Centro de Interpretación del Aceite, ubicado en la antigua almazara del municipio. El espacio muestra, mediante paneles, fotografías y un montaje audiovisual, la historia y la cultura del olivo, la producción de aceitunas en la comarca y las herramientas empleadas en la elaboración tradicional del aceite.

Tras la visita, a las 12:30 horas, tendrá lugar la actividad central de la jornada. En la propia almazara se ofrecerán degustaciones de vinos y productos agroalimentarios de los socios de la D.O.P. Sierra de Salamanca y de la Ruta del Vino Sierra de Francia. También habrá pequeñas representaciones teatrales y diversas sorpresas para los asistentes.

'Catando un territorio' llega por primera vez a San Esteban de la Sierra tras recorrer distintos municipios de la provincia. El alcalde, Antonio Labrador ha animado a participar en la iniciativa para "conocer nuestro pueblo desde dentro y a través de algunos de sus tesoros patrimoniales más relevantes como son la naturaleza, la cultura y la gastronomía, tan ligada en San Esteban a los modos de vida y trabajo".