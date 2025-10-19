Herido grave un joven motorista de 23 años tras quedar inconsciente por una caída en Salamanca

Un joven de 23 años resultó herido de gravedad este domingo tras sufrir una caída con su motocicleta en Salamanca. El accidente tuvo lugar a las 6.09 horas de esta madrugada a la altura del número 45 de la calle San Pablo.

Según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Salamanca, a fin de controlar la circulación en la zona, así como miembros del Cuerpo Nacional de Policía para investigar lo ocurrido.

Por su parte, Emergencias Sanitarias-Sacyl desplazó una UVI móvil para atender al joven, que había quedado inconsciente por el impacto y que, finalmente, tuvo que ser trasladado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.