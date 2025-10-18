Trasladan a cuatro personas al hospital tras dar varias vueltas de campana en una carretera de Salamanca

Cuatro personas han resultado heridas al sufrir un accidente de tráfico y dar su turismo varias vueltas de campana en el kilómetro 14 de la SA-210, en el término municipal de Berrocal de Huebra (Salamanca). El suceso ha tenido lugar sobre las 17:30 horas, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El 112 ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió un helicóptero medicalizado (HEMS), dos ambulancias de soporte vital básico (SVB) y al equipo médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de Tamames.

En el lugar, los bomberos excarcelaron a las víctimas atrapadas. Por su parte, el personal sanitario atendió a cuatro personas, entre ellas dos mujeres de 72 años que fueron trasladadas en ambulancia soporte vital básico con personal sanitario del centro de Tamames al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

También atendieron a dos varones, de 77 y 47 años, que fueron trasladados también en ambulancia soporte vital básico con personal sanitario al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.