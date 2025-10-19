Mueren dos personas tras sufrir un accidente en una presa de Ponferrada

Dos personas han fallecido en la madrugada de este domingo tras sufrir un accidente en la presa de Bárcena, en la localidad berciana de Ponferrada. El vehículo en el que viajaban ha sufrido una salida de vía, ha chocado y se ha incendiado.

El 112 de Castilla y León ha trasladado aviso a los Bomberos de Ponferrada, a la Guardia Civil de León y a Emergencias Sanitarias-Sacyl. En el lugar no se ha podido hacer nada por salvar la vida de los dos ocupantes del turismo y solo ha podido confirmarse su fallecimiento.