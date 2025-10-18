Herida y atrapada en su vehículo una mujer tras un nuevo accidente en la N-122 a la altura de Toro

Una mujer de 37 años ha resultado herida tras haber quedado atrapada en su vehículo al sufrir un accidente en la localidad zamorana de Toro.

El suceso, tal y como ha informado el 112, ha tenido lugar en el kilómetro 44 de la fatídica N-122 y se trata de una colisión entre dos vehículos que se ha producido a las 14:36 horas de este sábado.

Según ha informado el alertante, era necesaria la asistencia de los bomberos dado que la mujer se había quedado atrapada en uno de los vehículos implicados.

Hasta el lugar, se han desplazado la Policía Local de Toro, los Bomberos de la Diputación de Zamora, la Guardia Civil de Zamora y han dado aviso a Emergencias Sanitarias- Sacyl.

No es el primer accidente que se produce en la N-122 esta semana. El viernes fallecía una joven tras una colisión fronto-lateral con un camión en la N-122, en el término municipal de Fonfría (Zamora).

Asimismo, este pasado jueves se produjo otro que terminó con el fallecimiento de un motorista de 62 años en Valladolid. Fue a la altura del municipio de Traspinedo, donde el motorista colisionó con un camión. No es tampoco el único fallecido en este "punto negro" de las carreteras en la Comunidad en estos últimos meses.