Hallan en el río Ebro en Miranda a un hombre agarrado a una piedra en una zona de corriente

Un hombre de unos 50 años ha sido localizado este sábado en las aguas del río Ebro a su paso por Miranda de Ebro (Burgos).

Tal y como ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla y León, estaba agarrado a una piedra en una zona de corriente. Un aviso que han recibido a las 18:48 horas alertando de que el hombre se encontraba aparentemente "paralizado".

El Centro Coordinador de Emergencias (CCE) ha coordinado el rescate del hombre, tras localizar el punto exacto donde se encontraba. Además, trasladó el aviso a los Bomberos de Miranda de Ebro, a la Policía Nacional de Burgos, y a Policía Local de Miranda, así como a Emergencias sanitarias-Sacyl.