Agotadas las entradas para el concierto de Saurom de este viernes en la Sala B del Caem de Salamanca

La banda andaluza de rock-folk, Saurom, regresa a Salamanca el viernes, 17 de octubre con su nueva gira y las entradas están agotadas.

Saurom es un grupo español de rock que adereza su estilo con influencias folk, celtas, música tradicional y metal. Sus letras están basadas en multitud de influencias, a destacar la inspiración sobre la literatura, principalmente leyendas, poemas, romances y cuentos tradicionales.

Tras cumplir 29 años de historia y celebrarlo con la publicación de dos impresionantes álbumes, 'Mester de Juglaría' y 'El Pájaro Fantasma', llega en 2025 con un nuevo disco, 'El Principito', basado en el famoso libro de Antoine de Saint-Exupéry, que le está llevando a realizar grandes presentaciones por toda la geografía española y por América.

Una gira que le ha llevado desde el Movistar Arena de Madrid hasta la Arena Ciudad de México, con llenos absolutos y shows impresionantes. Además, el grupo realizará algunos conciertos en formato acústico presentados en diversos teatros, en un ambiente más íntimo, con un repertorio más pausado, más envolvente y cargado de emociones.

El concierto dará comienzo a las 21:00 horas de la noche en la Sala B del Caem.