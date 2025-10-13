El grupo Saurom

El grupo Saurom

Salamanca

Agotadas las entradas para el concierto de Saurom de este viernes en la Sala B del Caem de Salamanca

La actuación del grupo de rock-folk en la capital salmantina forma parte de su gira 'El Principito Tour 2025'.

Más información: Salamanca contará en 2026 con un aparcamiento para autocaravanas y furgonetas cámper de 4.000 m²

Publicada

Noticias relacionadas

La banda andaluza de rock-folk, Saurom, regresa a Salamanca el viernes, 17 de octubre con su nueva gira y las entradas están agotadas.

Saurom es un grupo español de rock que adereza su estilo con influencias folk, celtas, música tradicional y metal. Sus letras están basadas en multitud de influencias, a destacar la inspiración sobre la literatura, principalmente leyendas, poemas, romances y cuentos tradicionales.

Tras cumplir 29 años de historia y celebrarlo con la publicación de dos impresionantes álbumes, 'Mester de Juglaría' y 'El Pájaro Fantasma', llega en 2025 con un nuevo disco, 'El Principito', basado en el famoso libro de Antoine de Saint-Exupéry, que le está llevando a realizar grandes presentaciones por toda la geografía española y por América.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, destaca la labor de la Asociación Salud Mental

Una gira que le ha llevado desde el Movistar Arena de Madrid hasta la Arena Ciudad de México, con llenos absolutos y shows impresionantes. Además, el grupo realizará algunos conciertos en formato acústico presentados en diversos teatros, en un ambiente más íntimo, con un repertorio más pausado, más envolvente y cargado de emociones.

El concierto dará comienzo a las 21:00 horas de la noche en la Sala B del Caem.