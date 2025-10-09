Carbayo reconoce el "compromiso" de la Asociación Salud Mental con el bienestar emocional de los salmantinos

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, destaca la labor de la Asociación Salud Mental Ayuntamiento de Salamanca

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha recibido este jueves en el Ayuntamiento de Salamanca a la Asociación Salud Mental (AFEMC) con motivo de la celebración este viernes, 10 de octubre, del Día Mundial de la Salud Mental.

El lema a nivel nacional es 'Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental'. El regidor ha estado acompañado por la nueva presidenta de AFEMC, Consuelo García de la Rosa, a la que ha trasladado sus "mejores deseos" en su nueva etapa.

Asimismo, Carbayo ha destacado de la asociación su "disciplina, solidaridad y compromiso" con el bienestar emocional de los salmantinos y salmantinas. Y, especialmente, con los colectivos más vulnerables como las personas con discapacidad y la población infanto-juvenil y reclusa.

En este marco, hizo hincapié en la colaboración que mantiene el Consistorio salmantino con AFEMC a través del Programa de Salud Comunitaria que está dirigido a potenciar la promoción de la salud mental y el bienestar emocional con talleres psicoeducativos.

En 2024, se impartieron una suma de 31 con la asistencia de 275 con diferentes perfiles, desde personas usuarias de asociaciones de ayuda mutua, asociaciones de mayores y jóvenes.

En cuanto a la temática, hay talleres sobre prevención y promoción de la salud mental. Así como prevención y gestión de la ansiedad, y también la promoción de la salud mental entre personas mayores.