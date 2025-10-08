El Ayuntamiento de Salamanca adjudica la urbanización de la plaza de Santa Cecilia y renueva el barrio de San José

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, durante la presentación de la urbanización de la plaza de Santa Cecilia, este miercoles

El Ayuntamiento de Salamanca continúa mejorando los parques y plazas de la ciudad para que sean espacios más saludables y disfrutables por las familias para su ocio y descanso.

Ya se ha iniciado el procedimiento para la adjudicación de las obras de urbanización de la plaza de Santa Cecilia, con un presupuesto de 264.879,36 euros, que culminará la modernización de las plazas y espacio para el ocio y descanso del barrio San José.

Esta actuación, que cuenta con el visto bueno previo de la asociación de vecinos, permitirá mejorar la accesibilidad, la seguridad vial y la eficiencia energética, además de crear una zona peatonal con más bancos, zonas verdes y aparatos para la práctica de deporte y ejercicio físico.

El proyecto de renovación de la plaza de Santa Cecilia recoge, en primer lugar, una zona para aparcamiento junto a la calle Maestro Argenta, con un total de 33 plazas, una de ellas para personas con discapacidad.

Para el resto de la plaza se prevé un uso peatonal con accesibilidad universal, en el que se ha reservado un espacio para la reubicación de las mesas de ping-pong y para el circuito de calistenia ya existentes, complementando además la zona para perros anexa.

En este espacio se incluyen tres nuevos bancos, dos papeleras, una fuente bebedero, un hidrante contra incendios y la renovación del alumbrado público con tecnología LED.

Esta zona peatonal permitirá, a su vez, una mayor accesibilidad hacia las calles Maestro Guridi y Maestro Jiménez (donde el Ayuntamiento ya modernizó la zona de juegos infantiles) a través de una nueva rampa con pasamanos dobles, pasamanos en las escaleras y en un tramo del paseo peatonal existente, con el fin de evitar caídas.

Asimismo, se acometerá la renovación de dos zonas ajardinadas degradadas junto a la zona para perros y se crearán nuevas zonas verdes con la plantación de 26 árboles (arces, tilos y almeza) y plantas arbustivas en 620 metros cuadrados de jardines.

También se colocará una malla antihierba, una capa de astilla sobre la capa de tierra vegetal y riego por goteo para favorecer un mejor mantenimiento y el ahorro de agua.

Más de 12,5 millones de inversión

El Ayuntamiento de Salamanca está realizando un importante esfuerzo inversor en los barrios San José, El Tormes y La Vega, que supera 12,5 millones de euros durante la última década. Destacan la renovación de todas las plazas y la construcción de una piscina climatizada en San José, la renovación de redes de agua en El Tormes y la urbanización de las calles de La Vega.

Mejorar la accesibilidad de estos barrios ha sido una de las prioridades durante los últimos años, no sólo con el rebaje de aceras y bordillos para facilitar el tránsito a personas con discapacidad o movilidad reducida, sino también con la construcción de rampas en las calles Joaquín Rodrigo y Maestro José Lidón para suprimir barreras arquitectónicas.

A mayores, se ha mejorado la seguridad vial con la instalación de un radar de velocidad en la Avenida de Hilario Goyenechea, la instalación de cámaras de vigilancia en el aparcamiento de la plaza de Maestro Luna y el refuerzo de los controles por parte de la Policía Local para evitar carreras de coches por las principales avenidas.

También se ha mejorado la movilidad sostenible con un carril bici que une a la ciudad con Carbajosa de la Sagrada y el polígono industrial El Montalvo a través de San José.

Las mejoras en esta zona trastormesina de la ciudad tendrán su continuidad con el nuevo vial de acceso hasta el campo de fútbol Reina Sofía, cuyas obras también han sido ya adjudicadas por 514.000 euros.