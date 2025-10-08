Cuatro mujeres centenarias reciben un emotivo homenaje en el Ayuntamiento de Salamanca: "Son nuestro referente"

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, junto a las homenajeadas en el Ayuntamiento de la capital salmantina, este miércoles

El Ayuntamiento de Salamanca ha brindado esta mañana un emotivo homenaje a cuatro mujeres centenarias de la ciudad, una de ellas a título póstumo, en un acto celebrado en el Salón de Recepciones que ha contado con la presencia del alcalde, Carlos García Carbayo, quien les ha hecho entrega de una placa conmemorativa.

En el transcurso del acto, el regidor municipal las ha felicitado en nombre de todos los salmantinos y salmantinas por ser ejemplo de fortaleza y por su contribución al desarrollo de la ciudad.

"Enhorabuena por sus 100 años de vida, son un verdadero ejemplo para todos nosotros y para las nuevas generaciones por su capacidad de adaptación, voluntad y sacrificio", destacó García Carbayo durante su intervención.

Las tres homenajeadas presentes en la celebración de este año han sido Teresa Hierro Pajón, Celedonia Velázquez Maíllo y María Serrano Serrano -Isabel María Sánchez Baño, a título póstumo-. Entre todas suman 10 hijos, 8 nietos y 12 bisnietos.

Han ejercido profesiones muy dispares a lo largo de su vida como costurera, ama de casa y cocinera, y proceden de los municipios salmantinos de Poveda de las Cintas, Montejo de Salvatierra y Boadilla.

El alcalde se mostró orgulloso de que el legado de estas cuatro mujeres de “rompe y rasga’ también esté en manos de la sociedad salmantina, que respeta, apoya y confía plenamente en las personas mayores. "Son nuestro referente y estamos muy agradecidos por recoger el testigo de sus sólidos valores", señaló.