Salamanca refuerza la enseñanza del español entre profesores de Bruselas

El programa 'Salamanca, Ciudad del Español', impulsado por el Ayuntamiento, ha sido protagonista en la XV Jornada Tecnológica para profesores de enseñanza del español como lengua extranjera (ELE) que se ha celebrado en la sede en Bruselas de la representación permanente de España en la Unión Europea.

Los talleres, organizados por la Junta de Castilla y León, han contado con la colaboración de la Consejería de Educación de la Embajada de España en Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica.

Dichas jornadas han estado dirigidas a docentes de secundaria y de adultos, además de profesores de universidad. El DICE y el Colegio Unamuno, centros acreditados de Salamanca, fueron los encargados de impartir talleres de una hora centrados en temáticas relacionadas con la tecnología aplicada a la enseñanza del español como lengua extranjera.

Ambos talleres se impartieron bajo el título 'Propuestas didácticas con aplicaciones digitales para trabajar el componente cultural en el aula de ELE' y 'Que la IA no nos copie: usos y recursos de la IA en el aula de ELE'.

Al importante programa formativo, se le suma además que las escuelas asistentes y la marca municipal destinada a la promoción del turismo idiomático dispondrán de mesas expositoras dentro de un espacio comercial.

Supone una oportunidad para conversar con los profesores asistentes, exponer los materiales promocionales de la ciudad y dar información sobre los distintos recursos que ofrece Salamanca para la enseñanza de ELE.

El español es la cuarta lengua más estudiada en la educación secundaria en Bélgica, un estado federal multilingüe y complejo que está formado por tres regiones: Flandes, la Región de Bruselas-Capital y Valonia.

El país cuenta con tres lenguas oficiales que son utilizadas por la comunidad flamenca, zona de habla neerlandesa, abarcando un 60% de la población, la comunidad francesa, donde hablan francés y representa a cerca del 40% de la población, y la comunidad germanófona, una pequeña área donde se habla alemán y cuenta con menos de un 1% de la población.

Pese a las dificultades de impulsar el español en los Países Bajos por la promoción de las tres lenguas oficiales y el inglés en la educación, el estudio de nuestro idioma dentro de la comunidad francesa ha crecido en esta etapa educativa, siendo aquí donde más se estudia el español como lengua moderna.

Son más de 30 centros los que ofertan la enseñanza del español en el tercer grado de Secundaria dentro de su programa curricular.

Al mismo tiempo, el español también se está expandiendo con intensidad fuera del sistema educativo reglado, en los denominados centros de enseñanza para adultos, tanto en la comunidad francesa como en la flamenca.

Aquí, la lengua española destaca como una de las más solicitadas en los centros de adultos de Flandes. Es debido, en gran parte, al hecho del gran número de ciudadanos belgas que veranean en España y hasta poseen una segunda residencia en nuestro país.