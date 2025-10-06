El Ayuntamiento de Salamanca invierte 44 millones de euros en vivienda pública y obras de mejora en los barrios

El alcalde de Salamanca visita unas obras en el barrio de La Vega. Ayuntamiento de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha invertido 44 millones de euros en lo que llevamos de 2025 en diversas actuaciones en materia de vivienda y obras de mejoras para los barrios de la ciudad.

El consistorio salmantino ha construido 55 viviendas protegidas en el Barrio de Pizarrales en régimen de alquiler. También se ha promovido la construcción de 48 viviendas en Capuchinos destinadas a personas mayores o con movilidad reducida.

Además se han realizado diversas actuaciones de mejora en los barrios, algunas de ellas relacionadas con la red de abastecimiento de agua. Se ha renovado la red de 69 calles de la ciudad. También se avanza en el proyecto de la plataforma superior del Cerro de San Vicente. En la Avenida de Salamanca se finaliza la urbanización entre las vía Regato del Anís y la calle Río Jordán.

Por último, se invierte en el ascensor de las escaleras de La Riojana y en instalaciones deportivas. El pabellón Würzbug consigue este 2025 renovar los vestuarios y los asientos. El pabellón Lazarillo y el polideportivo Río Tormes también han visto actuaciones para mejorar sus servicios en los últimos meses.

En el Puerto Seco se han invertido 12,3 millones de euros para las infraestructuras que permiten la carga y descarga, el almacenamiento y la movilidad de cargas.

El importe de las obras ejecutadas por el Ayuntamiento de Salamanca asciende a los 16 millones de euros mientras que las que se encuentran ya ejecutadas suman 27 millones de euros de inversión.