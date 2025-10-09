Salamanca contará en 2026 con un aparcamiento para autocaravanas y furgonetas cámper de 4.000 m²

Salamanca contará en 2026 con un área de estacionamiento para autocaravanas y furgonetas camperizadas junto al recinto ferial de La Aldehuela, tras realizar el Ayuntamiento la propuesta de adjudicación de gestión del recinto a través de una concesión de dominio público.

Para la elaboración del proyecto, el Consistorio ha contado con el asesoramiento de técnicos, expertos y conocedores del sector, además de usuarios habituales de esta modalidad de hacer turismo.

La empresa adjudicataria de la gestión del área será la encargada de acometer las obras y dotarla de todos los servicios requeridos.

A cambio, la explotará por un periodo de tiempo durante el cual debe cumplir unas condiciones sobre el uso. Entre ellas se encuentra la limitación de la estancia máxima de los vehículos para que haya una rotación.

El área de estacionamiento de autocaravanas y furgonetas camperizadas se ubicará en una parcela de 4.000 metros cuadrados situada en el extremo norte del actual aparcamiento de zahorra entre las calles Cañada de La Aldehuela y Camino Río Primera.

Un emplazamiento elegido por su "cómodo acceso" desde las distintas autovías que implica no tener que entrar en el casco urbano de la ciudad. Tiene una parada de autobús a 500 metros, el de la línea 8.

También está junto al carril bici, tiene cerca varias instalaciones comerciales, además del futuro centro de salud de Prosperidad.

El área tendrá capacidad para el estacionamiento de casi 50 caravanas, autocaravanas o furgonetas cámper de diferentes tamaños. Contará con todos los servicios de aseos, duchas, zona para el vaciado de aguas negras y grises, recarga de agua potable, lavandería, videovigilancia, tomas eléctricas y máquinas de vending.