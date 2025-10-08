El PSOE exige al Ayuntamiento que devuelva el autobús al Mercado Central de Salamanca para "garantizar la accesibilidad"

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, José Luis Mateos, durante su intervención de este miércoles

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca presentará en el pleno de este viernes una moción para que se reabra al transporte público el acceso al centro por las calles Correhuela y San Pablo, reordenando las líneas de autobús para que vuelvan a llegar al entorno del Mercado Central.

La formación ha acusado al equipo de Gobierno del Partido Popular de actuar "una vez más con improvisación y despilfarro" en la reordenación del tráfico anunciada recientemente para el centro de la ciudad.

El portavoz socialista, José Luis Mateos, ha recordado que "esta zona no es tan peatonal como dice el equipo de Gobierno. A lo largo del día pasan por aquí decenas de vehículos, pero desde hace años el PP se niega a permitir el tránsito de los autobuses urbanos".

El PSOE propone que este recorrido sea de uso exclusivo para el transporte público —autobuses y taxis— y para residentes con acceso a garajes, una medida que, según Mateos, "beneficiaría tanto a la actividad comercial como a los vecinos, especialmente a las personas mayores que antes llegaban hasta aquí en autobús y ahora tienen que caminar varios metros desde la Gran Vía".

Mateos ha criticado "la falta de empatía del concejal de Tráfico", quien ha restado importancia a la distancia entre la parada de la Gran Vía y el Mercado Central. "Esa distancia puede ser un obstáculo para mucha gente. Quien habla así demuestra que no conoce la ciudad en la que vive o, peor aún, no conoce a la gente", ha afirmado.

Además, el portavoz socialista ha recordado que "hace apenas unos años se eliminó el adoquinado de Juan de la Fuente para poner asfalto, supuestamente para facilitar el paso de los autobuses, y ahora esa inversión queda inservible". "¿Quién asume la responsabilidad por ese despilfarro?", ha preguntado.

Desde el PSOE, subrayan que se trata de "una decisión política, no técnica", y denuncian que el nuevo trazado previsto incrementará en 500 metros el recorrido de cada autobús, lo que supone un sobrecoste de 2 euros por vehículo.

Según las estimaciones de los socialistas, esta medida podría afectar a unos 60 autobuses cada dos horas, generando un gasto innecesario para las arcas municipales. "Cuando existe una alternativa más eficaz y económica, que es recuperar el paso del autobús urbano por el Mercado Central, el PP prefiere seguir gastando el dinero de todos sin planificación", ha criticado.

Por su parte, la concejala socialista Elvira Sánchez ha subrayado que "el comercio local de Salamanca atraviesa una situación muy delicada, con cierres continuos tanto en los barrios como en el centro, y el Mercado Central no es una excepción".

"Antes los vecinos llegaban hasta aquí en autobús, hacían la compra y volvían cómodamente a sus casas. Hoy eso es imposible, nadie puede pensar que una persona mayor va a subir desde la Gran Vía cargada con las bolsas", ha señalado.

Sánchez ha reprochado al PP su "abandono del comercio local y su incoherencia en materia de movilidad", reclamando "menos propaganda y más medidas reales que faciliten el acceso sostenible al centro y al Mercado Central".