“Millones sin invertir y promesas sin cumplir”: el PSOE de Salamanca arremete contra la gestión de Carbayo

El Grupo Municipal Socialista ha lanzado este lunes un duro balance de los dos primeros años de legislatura en el Ayuntamiento de Salamanca.

Según su portavoz, José Luis Mateos, el equipo de Gobierno liderado por Carlos García Carbayo “no arranca”, dejando una ciudad “en pausa” y con los principales problemas sin resolver.

En rueda de prensa, los socialistas han denunciado lo que consideran una gestión marcada por la falta de ambición y por la escasa ejecución presupuestaria.

Según sus datos, el Ayuntamiento dejó sin invertir en 2024 más de 20 millones de euros, lo que representa cerca del 45% del presupuesto destinado a inversiones.

Para el PSOE, el eslogan “Salamanca no para” no se sostiene cuando la ciudad, según ellos, “no para de perder población joven, no para de subir el precio de la vivienda y no para de dejar millones de euros en el cajón”.

Mateos afirmó que los dos primeros años de mandato del PP se resumen en “anuncios reciclados, fotos repetidas y promesas incumplidas”.

Los socialistas han asegurado que los barrios siguen olvidados, las instalaciones deportivas están deterioradas, las zonas verdes carecen de mantenimiento adecuado, y no se ha avanzado en vivienda ni en movilidad. Denuncian también la expansión de los pisos turísticos y la ocupación desordenada de zonas peatonales por terrazas, como reflejo, dicen, de una falta de modelo de ciudad.

La viceportavoz, María Sánchez, ha advertido que esta situación no se debe a una falta de recursos, sino a una cuestión de prioridades.

Según señaló, “el Ayuntamiento presume de superávit cada año, pero no ejecuta lo que promete ni atiende las necesidades reales de la ciudadanía”.

Desde el PSOE defienden la necesidad de una nueva forma de gobernar, basada en el diálogo, la planificación a largo plazo y una mayor implicación con los problemas cotidianos de la ciudad.

“Gobernar también es cuidar lo que no se ve, lo que no da titulares, pero mejora la vida de las personas”, concluyeron.