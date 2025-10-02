Un motorista herido tras chocar con una furgoneta en un puente de Salamanca

Un motorista de unos 40 años de edad ha resultado herido en la mañana de este jueves tras chocar con una furgoneta en un puente de la ciudad de Salamanca.

El 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 07:53 horas que alertaba de la colisión entre una moto y una furgoneta en el puente modernista de Enrique Estevan, en Salamanca capital, donde había resultado herido el motorista, un hombre de unos 40 años, que tenía abrasiones en la parte izquierda del cuerpo.

El 112 ha dado aviso a la Policía Local de Salamanca, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender a la víctima.