Cinco detenidos tras la brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas con puñetazos y patadas en la cabeza

Uno de los detenidos tras la agesión grupal en Tordesillas Fotografía: Guardia Civil

La Guardia Civil ha procedido a la detención de cinco personas, de nacionalidad extranjera, presuntamente implicadas en una agresión grupal en la localidad vallisoletana de Tordesillas.

Los hechos se produjeron durante la madrugada del pasado 28 de septiembre. Una patrulla de la Benemérita recibía aviso de la Central Operativa de Servicios (COS) de Valladolid para trasladarse a la localidad por una pelea multitudinaria.

A su llegada, los agentes se entrevistaron con la víctima, también de nacionalidad extranjera, que manifestó haber sido agredido físicamente por un grupo de personas. En el lugar, los agentes lograron identificar a uno de los presuntos agresores.

Fue durante la mañana de ese mismo día cuando la víctima se personó en dependencias oficiales para formalizar la denuncia, aportando parte facultativo que acreditaba estas lesiones sufridas.

En ese momento reconoció, sin género de dudas, a uno de los agresores mediante composición fotográfica.

El 29 de septiembre, se procedió a la detención de uno de los agresores, quien reconoció haber estado presente en el lugar de los hechos. También se identificó a otros tres, como principales autores de los hechos.

Ese mismo lunes 29 de septiembre, se obtuvieron dos vídeos procedentes de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. Se pudo ver claramente la secuencia completa de la agresión para confirmarse la participación activa de cuatro varones.

Posteriormente se procedió a su detención, al existir indicios racionales suficientes de su implicación en un delito de lesiones.

La Guardia Civil ha instruido las diligencias que, junto a los detenidos, han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.