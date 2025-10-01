Detenido en un pueblo de Toledo Ángel Benito ocho meses después de fugarse en una bolsa de la cárcel de Valladolid

Imagen de la detención de Ángel Benito, fugado de la cárcel de Valladolid Fotografía: Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido, en Casarrubios del Monte (Toledo) a Ángel Benito Moreno, el preso fugado en la prisión provincial de Valladolid el pasado 14 de febrero, como ha confirmado el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales.

Ángel Benito Moreno es miembro del clan de Los Hilarios de Plasencia y se escapó de la cárcel de Villanubla cuando estaba cumpliendo una condena que ascendía a los 28 años de prisión por diversos delitos desde 2016.

De hecho, huyó gracias a la colaboración de otros reclusos escondido en una bolsa.

“El prófugo ha sido detenido este martes por la Udyco, una unidad central de drogas y contra el crimen organizado de la Policía Nacional en colaboración con dos brigadas provinciales de Sevilla y Plasencia, donde tenía su residencia habitual”, ha informado el subdelegado del Gobierno en Valladolid.

Canales ha confirmado que Ángel Benito Moreno, tras ser detenido en una operación que estaba encaminada a “dar con él” ha sido puesto a disposición judicial en las horas posteriores a su arresto.

Después de ocho meses se pone fin a un culebrón que alertó a la provincia de Valladolid después de que este peligroso narco pudiera campar a sus anchas por las calles tras librarse de la cárcel.

“No tiene que volver a la cárcel de Villanubla. De hecho, antes de que se fugara, ya estaba previsto un traslado”, ha afirmado Jacinto Canales.

Ángel Benito Moreno, del Clan de Los Hilarios, volverá, por tanto, a la cárcel tras ser cazado en Casarrubios del Monte, en la provincia de Toledo.