Herida una mujer tras ser atropellada por un vehículo en Miranda de Ebro
El 112 de Castilla y León ha dado aviso de los hechos a la Policía Local, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender a la víctima.
Más sucesos: Detenido en un pueblo de Toledo Ángel Benito ocho meses después de fugarse en una bolsa de la cárcel de Valladolid
Noticias relacionadas
- Detenido en un pueblo de Toledo Ángel Benito ocho meses después de fugarse en una bolsa de la cárcel de Valladolid
- Cinco detenidos tras la brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas con puñetazos y patadas en la cabeza
- Óscar conocerá este mes las penas que solicitan las acusaciones en el caso Esther López
Una mujer de unos 40 años de edad ha resultado herida en la mañana de este jueves tras ser atropellada por un vehículo en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro.
El 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 08:31 horas informando del atropello de un turismo a una mujer de unos 40 años en la rotonda de la Guardia Civil, en Miranda de Ebro. El 112 ha informado a la Policía Local, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender a la víctima.