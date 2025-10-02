Herida una mujer tras ser atropellada por un vehículo en Miranda de Ebro

Una mujer de unos 40 años de edad ha resultado herida en la mañana de este jueves tras ser atropellada por un vehículo en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro.

El 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 08:31 horas informando del atropello de un turismo a una mujer de unos 40 años en la rotonda de la Guardia Civil, en Miranda de Ebro. El 112 ha informado a la Policía Local, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender a la víctima.