Óscar conocerá este mes las penas que solicitan las acusaciones en el caso Esther López

Concentración de los amigos y familiares de Esther López a las puertas del juzgado. Fotografía: R. Valtero / ICAL

La jueza que investiga la muerte de Esther López ha dado un plazo de 10 días hábiles, desde el 26 de septiembre, para que las acusaciones soliciten la apertura de juicioy presenten sus escritos de acusación. Un plazo que se reanudó el pasado 26 de septiembre y en el que también se podrán proponer diligencias complementarias en la audiencia preliminar.

Así lo han confirmado fuentes del caso en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León. La defensa de Óscar ya tiene “los autos” con todo el procedimiento, a la espera de que se remitan esos escritos de acusación.

Así, a mediados de este mes de octubre que acaba de arrancar, conoceremos cuáles son las peticiones para Óscar en un caso que se alarga ya más de tres años.

Incidencias técnicas

La jueza del Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid, que investiga la muerte de la vecina de Traspinedo, Esther López, desaparecida el pasado 13 de enero de 2022 y cuyo cadáver era hallado junto a una cuneta en el mes de febrero de ese mismo año, abría en julio de 2025 plazo para que las partes acusadoras solicitaran la apertura de juicio.

Además, lo hacía también para que estas presentaran sus respectivos escritos con el fin de que pidieran las penas que consideraran oportunas a través de una providencia que se remitía a las partes en verano.

Esther Fernández, la jueza que lleva el caso recordaba que tras practicarse las diligencias acordadas en el procedimiento y ciñéndose al artículo 27 del apartado 4 de la Ley del Tribunal del Jurado, abría cinco días para que tanto la Fiscalía, como las acusaciones, formularan dichos escritos.

La jueza apuntaba en dicho auto que “insten lo que estimen oportuno respecto de la apertura de juicio oral” formulando “escrito de conclusiones provisionales” pudiendo en ellos “proponer diligencias complementarias para su práctica en audiencia preliminar”, todo “sin que puedan ser reiteradas las que hayan sido ya practicadas con anterioridad”.

Sin embargo, el lunes 15 de septiembre se convertía en un día clave para el caso ya que la magistrada había dado hasta ese día para que se remitieran dichos escritos “de conclusiones provisionales” de las partes acusadoras que se paralizó al registrarse “incidencias técnicas”.

La magistrada así se lo hacía saber a las partes en una providencia que remitía el pasado viernes, 12 de septiembre, en el que anunciaba la paralización del plazo para presentar dichos escritos de acusación.

“Visto el contenido de las anteriores incidencias remitidas al CAU, con el fin de solucionar el problema de la descarga del presente procedimiento y así dar traslado a las partes tal y como se acordó en diligencias de ordenación de fecha 28 de julio de 2025 queda suspendido dicho plazo”, señalaba la jueza.

Añadía que “quedaba suspendido el citado plazo hasta que se resuelva el problema y se proceda al traslado de las actuaciones”. Además, daba un plazo de tres días al siguiente de la notificación para imponer recurso de reposición.

“No nos pueden dar copias porque hay incidencias técnicas. Queremos tener toda La documentación al completo y colocada. Por ello, se paraliza el proceso de presentación de escritos”, señalaban fuentes de la defensa de Óscar, el único investigado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Se retoma el plazo

Tras estas incidencias técnicas, desde el 26 de septiembre se ha retomado el proceso con un plazo de 10 días hábiles para presentar los escritos de acusación.

El pasado miércoles, 16 de octubre de 2024, el Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid dictaba un auto de imputación contra Óscar por los delitos de asesinato/homicidio y omisión del deber de socorro.

En su auto, la jueza resolvía transformar las diligencias en procedimiento de la Ley de Jurado para sentar en el banquillo al presunto responsable de la muerte de Esther López.

La acusación particular apuntaba que los hechos deberían de ser calificados como “asesinato” mientras que la Fiscalía los calificaba como asesinato/homicidio y omisión del deber de socorro.

Ahora, en este mes de octubre, conoceremos cuáles son las acusaciones formales contra Óscar después de reabrirse el proceso, como ha podido saber este periódico.