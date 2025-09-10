“La inclusión se celebra”: las personas con discapacidad intelectual disfrutan de las casetas de la Feria de Salamanca

Representantes de la Asociación de Hostelería de Salamanca junto a los miembros de la Asociación Insolamis Luis Cotobal

La Asociación de Hostelería de Salamanca mantiene cada año una cita solidaria dentro de la Feria de Día. En ella, una entidad social diferente es invitada a recorrer las casetas y compartir la fiesta con el resto de la ciudad.

El objetivo es doble: recaudar fondos de forma benéfica y, sobre todo, favorecer la inclusión de personas con discapacidad o con necesidades de apoyo, acercándolas a la vida social en un entorno tan cotidiano y festivo como el de ir de pinchos.

En esta edición, la jornada dedicada a la inclusión tuvo como protagonista a Insolamis, la asociación salmantina que trabaja por la integración sociolaboral de personas con discapacidad intelectual y por la mejora de la calidad de vida de sus familias.

La jornada arrancó con la actuación de un mago que logró las sonrisas entre los participantes, para después dar paso al recorrido por las casetas del parque de La Alamedilla.

Allí, la Asociación de Hostelería de Salamanca abrió sus puertas a los integrantes de Insolamis, que disfrutaron de los pinchos de feria como un vecino más.

“Un día de orgullo para la hostelería”

El presidente de la Asociación de Hostelería, Jorge Carlos Moro, subrayó la importancia de este encuentro. “Para nosotros es uno de los días más importantes de la Feria de Día. Estamos muy orgullosos de poder invitar hoy a Insolamis y apoyar la gran labor que realiza con las personas con discapacidad intelectual”.

Este gesto se enmarca en una tradición ya consolidada, que cada año vincula la feria con una entidad social diferente. En anteriores ediciones fueron protagonistas Aspace o Asprodes, y en 2025 el turno ha sido para Insolamis.

Visibilidad y normalidad

María Sánchez, educadora social de la asociación, explicó lo que significa para ellos esta invitación.

“Más allá de la ayuda económica, lo que más valoramos es la visibilidad. Queremos que nuestros chicos estén presentes en la sociedad, que aprendan habilidades para desenvolverse en ella, pero también que el día a día les incluya de forma natural. Este tipo de actos ayudan mucho a que se nos conozca y se viva con normalidad”.

El paseo por las casetas se convirtió así en algo más que una comida de feria. Fue la oportunidad de demostrar que la inclusión se practica compartiendo espacios y conversación.

“Hoy nos vamos de casetas como todo el mundo”, resumía Sánchez con una naturalidad que refleja el verdadero sentido del día.

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, también quiso acompañar la celebración como muestra del apoyo del Ayuntamiento de Salamanca al tejido asociativo salmantino.

Un proyecto con más de 30 años de recorrido

Fundada en 1992 por familias salmantinas, Insolamis ha crecido hasta convertirse en un referente en la inclusión de personas con discapacidad intelectual.

Su labor se basa en el modelo de calidad de vida y en el paradigma de apoyos, con proyectos que abarcan desde la formación hasta la inserción laboral, educativa y social.