La Vega estrena nueva cara: el Ayuntamiento ultima la primera fase y ya prepara la segunda con 2,5 millones

Visita a las obras del barrio de La Vega de Salamanca Luis Cotobal

El barrio de La Vega está cambiando, y a ojos de los vecinos el cambio ya se empieza a notar.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, visitó hoy las obras de la primera fase de reurbanización, que avanzan a buen ritmo en cinco calles: Palos de la Frontera, Navegantes, Descubridores, El Barco y Felipe II.

Con un presupuesto de algo más de 1,5 millones de euros, los trabajos han permitido renovar prácticamente toda la red de abastecimiento y saneamiento de agua.

En la calle El Barco ya se acomete la pavimentación, mientras que en las demás se ultiman detalles antes de entrar en la recta final, con jardinería y mobiliario urbano. La previsión es que la obra esté terminada antes de que acabe el año.

El futuro ya tiene fecha

Pero la noticia en el popular barrio salmantino no se queda ahí. El Consistorio trabaja para licitar antes de diciembre la segunda fase, que contará con una inversión de 2,5 millones y abarcará seis calles más.

Carabelas, Doce de Octubre, Dos de Mayo, Gravina, Churruca y Virgen de Guadalupe. El objetivo es que los trabajos comiencen en el primer trimestre de 2026 y completen la renovación integral del barrio.

El plan contempla no solo calles más accesibles y un alumbrado LED más eficiente, sino también mantener la esencia de La Vega: sus parterres, que durante décadas cuidaron los propios vecinos.

A ellos se sumarán 15 nuevos alcorques, zonas verdes mejoradas con riego automático y especies de bajo consumo de agua. En los cruces se habilitarán juegos infantiles y aparatos biosaludables, pensando también en los mayores.

Un barrio que no pierde su identidad

Carbayo puso en valor el diálogo con los vecinos a la hora de diseñar el proyecto.

“La Vega siempre ha tenido un carácter muy especial y hemos querido modernizar el barrio respetando ese espíritu”.

El regidor agradeció también la sensibilidad de técnicos y empresa adjudicataria, que están atendiendo las sugerencias vecinales durante el desarrollo de las obras.

“La clave es trabajar con los vecinos y escucharles”, resumió el alcalde, convencido de que son ellos quienes mejor saben dónde están las necesidades.

Y en La Vega, esas necesidades empiezan por unas calles que poco a poco están recuperando vida.