Salamanca moderniza su red semafórica: 1.164 ópticas led para ahorrar energía y mejorar la visibilidad

El Ayuntamiento de Salamanca ha decidido dar un salto adelante en la modernización de la ciudad con la renovación de buena parte de su red de semáforos.

En las próximas semanas se sustituirán 1.164 lámparas incandescentes por nuevas ópticas led, un cambio que no solo se notará en el consumo eléctrico, sino también en la seguridad de conductores y peatones.

La diferencia es clara: las nuevas luces gastan casi un 90% menos de energía y duran mucho más, entre 50.000 y 100.000 horas frente a las apenas 1.000 de las actuales.

Esto permitirá un ahorro anual de 196.574 kWh, el equivalente al consumo de decenas de hogares durante un año.

Además, ofrecen una visibilidad muy superior en días de lluvia, niebla o cuando el sol incide directamente sobre la señal.

La actuación se extenderá por algunos de los puntos más transitados de la capital. Habrá cambios en la avenida de Los Maristas, en la glorieta Ruta de la Plata, en varios cruces de la avenida de Salamanca, en la glorieta de Castilla y León, en la de Julio Robles o en la carretera de Ledesma, entre otros puntos.

De las 148 intersecciones con semáforos que tiene Salamanca, 86 ya cuentan con tecnología led.