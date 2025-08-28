Morille, el pequeño pueblo de Salamanca donde ha sido agredido el periodista Román Cuesta

Momento de la agresión al periodista Román Cuesta en una captura del vídeo de X X

El periodista e investigador de Diario Red, Isidoro Román Cuesta (Isi), conocido como Román Cuesta, ha sido agredido en la noche de este pasado miércoles frente a su domicilio en Morille (Salamanca) por un grupo de cuatro personas, tres hombres y una mujer, que según los primeros indicios pertenecen a entornos de ultraderecha.

Román Cuesta había denunciado en redes sociales la persecución y amenazas que venía sufriendo tras meses de investigación en los que destapó la actividad de perfiles ultras anónimos en internet.

Hace unos meses EL ESPAÑOL ya hablaba sobre esta cacería digital. El más célebre de estos francotiradores es este ceramista de Zamora que firma como Wiesenthal, igual que el famoso arquitecto judío liberado del campo de exterminio de Mauthausen que dedicó su vida a localizar a nazis y llevarlos ante la Justicia. En este caso Isidoro Román Cuesta, se dedica a señalar a usuarios en redes sociales de extremaderecha.

#España🇪🇸🇪🇺 Condenamos el atentado neonazi contra el periodista Román Cuesta (@wiesenthal1632). Exigimos a las autoridades españolas que detengan a los tres agresores. Expresamos nuestra solidaridad con el periodista Román Cuesta. @IFJGlobal @RSF_esp @diario_red_ @CanalRed_TV pic.twitter.com/Oty1knKnr9 — International Human Rights Foundation (@IHRF_English) August 28, 2025

Así es cómo Román, que colabora con en el medio de Pablo Iglesias, ha convertido su vida en una cacería constante contra cuentas de la llamada fachosfera.

El propio periodista lo ha narrado en redes: “Acaban de presentarse 3 fascistas a la puerta de casa a agredirme, les ha salido mal la cosa y solo han podido rociarme con un spray de gas pimienta. Nipa matones valen. Lo han grabado en video, pero no lo colgarán. No les va a dar puntos que vean cómo salen corriendo como cobardes”.

De acuerdo con el comunicado emitido por el Ayuntamiento de Morille, la agresión se produjo alrededor de las 23:00 horas, cuando la esposa del periodista, Montse, regresaba a casa.

En las inmediaciones se encontraba un vehículo del que descendieron los atacantes, mientras una de las ocupantes grababa toda la escena con su teléfono móvil. Como se puede comprobar en el vídeo que ya circula por redes sociales, donde también se escucha que los atacantes aseguran que el periodista llevaba un cuchillo en la mano para defenderse.

Uno de los agresores trató de golpear a Román Cuesta, que logró protegerse, mientras la mujer que filmaba roció al periodista con espray pimienta en los ojos. Los atacantes huyeron posteriormente en coche.

Según los datos del Ayuntamiento, el periodista fue trasladado al Hospital de Salamanca para una revisión oftalmológica y, al regresar a Morille de madrugada, la pareja volvió a encontrarse con el vehículo de los agresores, que los siguió por distintas calles del municipio.

La Guardia Civil patrulló la zona hasta altas horas de la noche para evitar nuevos incidentes.

Fuentes de la Guardia Civil citadas por El Español Noticias de Castilla y León aseguran que, por el momento, no consta denuncia formal, aunque la investigación está en marcha y el propio Consistorio asegura que ya les tiene identificados.

El Ayuntamiento de Morille ha condenado “con total contundencia” la agresión y ha expresado su solidaridad con el periodista y su esposa.

"Lamentables y vergonzosos"

En el comunicado, la corporación municipal califica los hechos de “lamentables y vergonzosos”, denunciando además que los atacantes difundieron en redes sociales imágenes del asalto acompañadas de comentarios falsos y burlas hacia la víctima.

“Lo que importa es que convierten a la víctima en culpable, alientan el odio en las redes sociales, perturban la calma de una familia y de todo nuestro pueblo”, señala el texto municipal.

Asimismo, el consistorio responsabiliza a los grupos de ultraderecha de fomentar la violencia, la desinformación y el acoso, y reafirma su compromiso con la convivencia democrática.

La agresión ha sido recogida en distintos medios nacionales, incluida Televisión Española. E incluso el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, también ha comentado en X sobre ello. “Toda mi solidaridad con @wiesenthal1632 por el ataque violento que ha sufrido esta noche por parte de fascistas incapaces de otra cosa que no sea usar la violencia física y el insulto”.