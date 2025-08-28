Muere en el hospital la mujer de 31 años herida en el accidente de Beleña: los tres menores siguen ingresados
La joven había permanecido en estado crítico desde el siniestro del 26 de agosto en la A-66, donde el vehículo cayó desde un puente a la N-630.
Más información: Un fallecido y varios heridos, entre ellos tres menores, tras dos accidentes en minutos en la provincia de Salamanca
Noticias relacionadas
La mujer de 31 años que resultó herida de extrema gravedad en el accidente ocurrido el pasado martes en la A-66, a la altura de Beleña, ha fallecido finalmente en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
Con su muerte, el siniestro eleva a dos el número de víctimas mortales con motivo de este trágico suceso.
El accidente tuvo lugar a las 08:26 horas del 26 de agosto, cuando el turismo en el que viajaba la familia se precipitó desde un puente de la autovía a la carretera N-630, cayendo desde una altura de unos seis o siete metros.
El impacto fue brutal: en el mismo lugar falleció un hombre de 50 años, mientras que la mujer y los tres menores que viajaban en el vehículo fueron trasladados de urgencia al hospital de Salamanca.
El dispositivo de emergencias movilizó a la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de la Diputación y a los servicios sanitarios de Sacyl, que enviaron un helicóptero medicalizado, dos UVIs móviles, ambulancias de soporte vital básico y un equipo médico de Alba de Tormes.
Desde su ingreso, la mujer se encontraba en estado crítico y clínicamente fallecida pocas horas después, hasta que este miércoles se confirmó de manera oficial su defunción.
Los tres menores, de 5, 10 y 13 años, permanecen hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos, a la espera de evolución.