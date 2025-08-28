Muere en el hospital la mujer de 31 años herida en el accidente de Beleña: los tres menores siguen ingresados

La mujer de 31 años que resultó herida de extrema gravedad en el accidente ocurrido el pasado martes en la A-66, a la altura de Beleña, ha fallecido finalmente en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Con su muerte, el siniestro eleva a dos el número de víctimas mortales con motivo de este trágico suceso.

El accidente tuvo lugar a las 08:26 horas del 26 de agosto, cuando el turismo en el que viajaba la familia se precipitó desde un puente de la autovía a la carretera N-630, cayendo desde una altura de unos seis o siete metros.

El impacto fue brutal: en el mismo lugar falleció un hombre de 50 años, mientras que la mujer y los tres menores que viajaban en el vehículo fueron trasladados de urgencia al hospital de Salamanca.

El dispositivo de emergencias movilizó a la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de la Diputación y a los servicios sanitarios de Sacyl, que enviaron un helicóptero medicalizado, dos UVIs móviles, ambulancias de soporte vital básico y un equipo médico de Alba de Tormes.

Desde su ingreso, la mujer se encontraba en estado crítico y clínicamente fallecida pocas horas después, hasta que este miércoles se confirmó de manera oficial su defunción.

Los tres menores, de 5, 10 y 13 años, permanecen hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos, a la espera de evolución.