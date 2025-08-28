Un hombre alérgico atacado por avispas asiáticas es rescatado de urgencia en Ciudad Rodrigo

Durante la tarde de este miércoles, la Guardia Civil desplegó un operativo de urgencia en la comarca de Ciudad Rodrigo para auxiliar a un hombre que había sufrido el ataque de tres avispas asiáticas, vespa velutina.

La víctima, alérgica a esta especie invasora, necesitaba asistencia inmediata tras las picaduras.

El dispositivo, que se activó a última hora de la tarde, permitió que agentes de la Compañía de Ciudad Rodrigo y del SEPRONA se adentraran a pie por un terreno complicado hasta dar con el hombre.

Una vez localizado, fue trasladado rápidamente hasta los servicios médicos para recibir el tratamiento necesario.

Una especie invasora cada vez más presente

La avispa asiática, originaria del sudeste de Asia, se ha extendido en los últimos años por varias provincias de Castilla y León, donde su presencia ha generado preocupación tanto por sus efectos sobre la apicultura como por el riesgo sanitario en personas alérgicas.

Los agentes recuerdan algunas recomendaciones básicas para reducir el peligro: evitar los nidos, no utilizar olores fuertes que puedan atraerlas, vestir ropa protectora en zonas rurales y mantener cubiertos los alimentos dulces al aire libre.

En caso de localizar un nido, insisten, lo más importante es mantener la distancia y avisar a los servicios competentes, sin intentar manipularlo.