Abierto el plazo para optar a hasta 60.000 euros para rehabilitar edificios residenciales en Salamanca

Este lunes, 1 de septiembre, se ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para optar a las ayudas, de hasta 60.000 euros por petición, para rehabilitar edificios residenciales en Salamanca, con un presupuesto total de un millón de euros.

El Consejo de Administración del Patronato de la Vivienda y Urbanismo (PMVU) del Ayuntamiento de Salamanca ha abierto así la convocatoria que acumula ya 3,8 millones de euros abonados desde 2018 para 236 comunidades de vecinos.

El objetivo son la realización de actuaciones de rehabilitación destinadas a la sustitución y/o retirada de elementos con amianto, la mejora de la accesibilidad y la consecución de edificios que permitan el acceso a la mayor variedad posible de situaciones personales.

Las solicitudes deberán estar debidamente cumplimentadas según el modelo que se puede encontrar en https://www.aytosalamanca.es/en/w/ayudas-a-la-rehabilitación y podrán presentarse como máximo el 31 de octubre en el Registro General del Ayuntamiento, de forma preferente vía electrónica, o en los lugares reflejados en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El procedimiento estará sujeto al principio de concurrencia competitiva y se concederán las ayudas mediante la comparación de las peticiones presentadas, con el objetivo de establecer una prelación entre las mismas, según los criterios de preferencia establecidos en las bases y con el límite del crédito disponible, a aquellas que tengan la mayor valoración en aplicación de los criterios mencionados.

Las bases de la convocatoria fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado 9 de julio y pueden ser consultadas en el anterior enlace compartido.

De las ayudas se podrán beneficiar las comunidades de propietarios o propietarios únicos de edificios residenciales de vivienda colectiva y los propietarios de edificios residenciales de vivienda unifamiliar.

Con la excepción de aquellos edificios y viviendas que se incluyen en los llamados entornos residenciales de rehabilitación programada, que ya cuentan con sus ayudas propias.

Son actuaciones subvencionables las obras de sustitución y/o retirada de elementos constructivos con amianto, las obras de mejora de accesibilidad en los elementos comunes de los edificios o en edificios de vivienda unifamiliar, y las obras complementarias de conservación en los elementos comunes de los edificios o en edificios de vivienda unifamiliar.

En el caso de las obras de sustitución y/o retirada de elementos constructivos con amianto, deberán cumplirse el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo y la Ordenanza Municipal Reguladora de la Retirada del Amianto en Salamanca, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Salamanca de 9 de mayo de 2025. Se considerarán actuaciones subvencionables, además de la retirada del propio material que contiene amianto, las actuaciones complementarias necesarias para sustituir los materiales eliminados.

Las obras deben estar iniciadas a partir del 1 de marzo de 2022, dando continuidad a la última convocatoria de ayudas. La cuantía de la subvención que se otorgue será como máximo del 50% del presupuesto subvencionable y vendrá limitada por un importe máximo de hasta 3.000 euros por vivienda o 100 metros cuadrados o parte proporcional de local o espacio destinado a otros usos.

Se tomará como superficie destinada a otros usos diferentes al de vivienda la que figure en el certificado catastral del edificio o vivienda unifamiliar. El importe máximo de la subvención por cada solicitud será de 60.000 euros. En todo caso la cuantía total de las subvenciones vendrá limitada por el crédito presupuestario existente.