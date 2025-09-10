El día de Rafa Nadal en Salamanca ya tiene fecha: doctor honoris causa el 3 de octubre

La espera ha terminado. Ocho meses después de que el Claustro de Doctores de la Universidad de Salamanca aprobara su nombramiento, ya hay fecha oficial para que Rafa Nadal reciba el doctorado honoris causa.

Será el viernes 3 de octubre, en un acto solemne que tendrá lugar en el histórico Paraninfo, el mismo espacio que ha visto pasar a figuras universales del pensamiento, la ciencia y la cultura.

Con esta cita marcada en rojo en el calendario, la ciudad se prepara para vivir un acontecimiento que va mucho más allá del protocolo académico.

Porque no se trata solo de investir a uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, sino de reconocer a una persona cuya trayectoria encarna valores que trascienden la pista.

El peso de un símbolo

La candidatura del manacorí fue defendida por quienes vieron en él un aliado natural de la universidad. Su carrera ha dado la vuelta al mundo y su nombre se ha convertido en sinónimo de excelencia, tenacidad y respeto.

Reconocer a Nadal significa también reforzar la proyección internacional de la propia institución, vinculando la marca USAL a una figura admirada en cada rincón del planeta.

Pero más allá de los títulos, 22 Grand Slams y un palmarés legendario en tierra batida, la universidad quiso subrayar lo que Nadal ha representado fuera de las pistas.

Durante más de dos décadas ha sido un referente de trabajo constante, de disciplina callada y de una forma de entender el deporte que ha emocionado tanto a aficionados como a quienes nunca han seguido un partido de tenis.