El socialista David Matute toma posesión de su escaño como senador por Salamanca: sustituye a Elena Diego

David Matute, que concurrió en calidad de suplente a las elecciones generales de julio de 2023 en la lista del PSOE en Salamanca a Senado, ha tomado, este martes 9 de julio, posesión de su escaño como senador, tras ratificar su acatamiento a la Constitución ante el pleno de la Cámara.

Matute llega a la Cámara Alta en sustitución de Elena Diego. Renunciaba a su condición de senadora el pasado mes de julio, como informaban fuentes socialistas.

Pedro Rollán, el presidente del Senado, ha sido el que, al inicio de la sesión, ha reclamado la presencia de Matute para, ante un ejemplar de la Carta Magna, tomarle declaración de acatamiento.

Una vez que ha expresado su promesa de respetar la Constitución, el senador salmantino ha tomado posesión de su escaño en las bancadas que en el hemiciclo ocupa el Grupo Socialista.

Diplomado en Ciencias Empresariales

David Matute Pérez nació en Salamanca el 27 de junio de 1976. Diplomado en Ciencias Empresariales. Administrativo.

Matute está ligado al Ayuntamiento de Monterrubio de Armuña desde hace diez años, tiempo en el que ha sido concejal (2015-2019), y desde 2019 es el alcalde del citado municipio salmantino.

También, forma parte como vocal de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Salamanca desde el mes de mayo de 2025.

Una vez que ha tomado posesión de su escaño, la dirección socialista en el Senado ha designado al nuevo senador por Salamanca, viceportavoz del PSOE en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos y vocal en las comisiones de Ciencia, Innovación y Universidades, de Cultura, y en la de Investigación sobre la gestión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Además, formará parte de la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).