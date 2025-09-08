“La Virgen de la Vega nos une a todos”: Salamanca celebra a su patrona con devoción y un pregón lleno de emoción

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, junto a la pregonera 2025, Sara Cuadrado, y el presidente de la junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco

Salamanca ha vivido este 8 de septiembre su día grande, el de la Virgen de la Vega, con una intensidad que ha teñido de tradición, emoción y fiesta cada rincón del centro histórico.

Desde primera hora, la ciudad respiraba un aire distinto: balcones adornados, repique de campanas, vecinos en camino hacia la Catedral Nueva y turistas que se cruzaban con charangas y cabezudos.

La patrona volvió a congregar a miles de personas entre la misa solemne, la ofrenda, la procesión y el pregón de Ferias, que este año tuvo la voz singular de Sara Cuadrado.

Unidad y recuerdo a los héroes de los incendios

En la ofrenda, celebrada en la Catedral, el alcalde Carlos García Carbayo tomó la palabra en nombre de la ciudad del Tormes.

Se mostró orgulloso de representar a “charros muy orgullosos de nuestras raíces” y pidió a la Virgen ayuda para que las instituciones estén “a la altura de las exigencias de honestidad y ejemplaridad” que la sociedad demanda.

No faltó un recuerdo a los incendios que este verano golpearon la provincia. Carbayo agradeció el esfuerzo de quienes arriesgaron su vida en la extinción y encomendó a la Virgen a los heridos y fallecidos.

“Estamos obligados al perdón, pero quienes encendieron la yesca merecen un duro castigo. Actos tan viles no pueden quedar impunes”, dijo con firmeza.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, en su intervención en la ofrenda a la Virgen de la Vega

El alcalde ofreció también a la patrona “el buen momento que vive Salamanca gracias a una nueva industrialización” que está generando empleo y oportunidades, en especial para los jóvenes.

Y, en ese punto, presentó a la pregonera como ejemplo de talento que ha vuelto a echar raíces en la ciudad.

Sara Cuadrado: de la cuesta de Chinchibarra al Monte Sinaí

Sara Cuadrado arrancó su pregón con humor, recordando las carreras de infancia en Garrido y las caídas en la cuesta de Chinchibarra.

“No era consciente entonces de lo mucho que tendría que agradecerle a nuestra Virgen de la Vega por no haberme roto la crisma más de una vez”, arrancó entre sonrisas.

Su discurso fue un viaje vital y emocional. Desde las tardes de feria en los coches de choque y el tren de la bruja, hasta las noches de conciertos en la Plaza Mayor en la adolescencia, pasando por la etapa universitaria en Salamanca y la investigación biomédica en Nueva York.

Hoy, de regreso a su tierra para liderar proyectos contra el cáncer desde una empresa creada en Salamanca, lanzó un mensaje claro. “Salamanca es mucho más que piedra y legado. Es ciencia, talento, innovación y futuro”.

Consciente de la fuerza del ejemplo, dedicó sus últimas palabras a los jóvenes y, en especial, a las mujeres.

“Os animo a mantener la curiosidad y la pasión por aprender, a no tener miedo a equivocaros y a buscar siempre nuevos retos. Nunca dejéis de soñar en grande”.

El final, con un grito que unió a todos en la Plaza Mayor, resumió el espíritu de la jornada: “¡Que viva la Virgen de la Vega! ¡Que viva Salamanca!”.

Tradición y fiesta

Tras el pregón, la Banda Municipal puso música a un mediodía cargado de emoción antes del repique de campanas que marcó el inicio oficial de las Ferias.

Por la tarde, la ciudad se llenará de pasacalles, charangas y artes de calle, mientras el teatro y la música completan una programación en la que la Plaza Mayor esperaba el plato fuerte: el concierto de Antonio José que subirá al escenario a las 22:00 horas para sustituir a Rosario Flores, quien, por motivos de salud, no podrá acudir a la capital salmantina para presentar su último trabajo, Universo de Ley.

La Virgen de la Vega volvió a unir lo religioso, lo popular y lo festivo en un día que es espejo de lo que es Salamanca: tradición viva, orgullo y la certeza de que, entre todos, la ciudad mira al futuro sin olvidar sus raíces.

Puedes consultar la programación completa aquí: